Accoltellamento sul litorale ispicese, denunciato un 17enne

Ispica, 14 Agosto 2025 – Sono bastate delle indagini serrate da parte dei carabinieri della Stazione di Ispica per ricostruire l’accaduto e denunciare il presunto autore del gesto. Si tratta di un 17enne di origini marocchine residente a Rosolini, che ora dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.
I fatti si sono verificati la tarda sera di domenica scorsa, nei pressi di un noto lido a Santa Maria del Focallo. Una lite inizialmente verbale è degenerata in una violenta aggressione ai danni di un giovane tunisino. La vittima, che aveva tentato di fare da paciere, è stata prima colpita con una bottiglia di vetro e una sedia in alluminio, per poi essere raggiunta da un fendente all’addome. Il giovane tunisino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Modica, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 30 giorni.
Le indagini, basate sulla raccolta di testimonianze e sull’analisi delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Sembra che il 17enne marocchino, dopo un primo alterco con la vittima, si sia allontanato per poi tornare sul posto con altri amici, per aggredire il tunisino.
Il presunto aggressore è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania.