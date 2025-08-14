  • 14 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 14 Agosto 2025 -
Cronaca | Ragusa

Giovane ragusano trovato in possesso di cocaina e marjuana, arrestato dalla Polizia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – La Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un giovane ragusano di 22 anni, indagato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli operatori hanno notato il soggetto assumere un comportamento sospetto nel tentativo di eludere un possibile controllo di polizia. Raggiunto dagli agenti, il giovane è risultato privo di documenti e alla guida di un motoveicolo già sottoposto a sequestro amministrativo.
Considerato anche lo stato di agitazione del giovane, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale e del mezzo. All’interno del vano sottosella sono state rinvenute quattro confezioni contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina, suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita, oltre alla somma contante di 365 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.
Il controllo è stato esteso a una delle abitazioni nella disponibilità del giovane, dove è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 37 grammi di marijuana.
Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato tratto in arresto, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

574279
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube