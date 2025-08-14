  • 14 Agosto 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Un matrimonio tra due culture: Aska e Antonio si sono sposati a Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 Agosto 2025 –  Una celebrazione dal sapore internazionale si è tenuta mercoledì a Modica, prima col rito religioso al Duomo di San Giorgio e poi il wedding day al “Carato” dell’Hotel Torre del Sud, dove Aska, di origini giapponesi, e Antonio, un modicano ma da oltre un decennio trapiantato in Giappone, hanno pronunciato il loro “sì”. Nelle scorse settimane in matrimonio era stato celebrato nella città di residenza dei due giovani col rito Shintoista, la religione autoctona del Giappone.

Antonio, professionista affermato da anni nella “Terra del Sol Levante” (Nihon, 日本), è tornato nella sua città natale per unire la sua vita a quella di Aska, in una cerimonia che ha unito tradizioni e affetti di due continenti.

La coppia ha scelto Modica per coronare il loro sogno d’amore, regalando un’emozione speciale a tutti i presenti. Il ricevimento ha visto familiari, anche di Aska, e amici festeggiare insieme, testimoniando un’unione che supera le distanze geografiche e culturali. Per la parte musicale è stato scelto il duo musicale “Y Guisar”.

Le foto della giornata sono state scattate da Paolo Portogallo.

© Riproduzione riservata

