Cronaca giudiziaria

Ryanair condannata: dovrà risarcire due passeggeri per un volo in ritardo

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 14 Agosto 2025 – Il giudice di pace ha condannato Ryanair a pagare 500 euro a due passeggeri per un ritardo di oltre tre ore su un volo. La compagnia aerea dovrà versare 250 euro a ciascun viaggiatore a titolo di compensazione economica.

L’episodio riguarda il volo FR837 sulla tratta Palermo-Venezia del 21 luglio 2023. L’aereo, che sarebbe dovuto partire alle 17:15, è decollato alle 21:10 e ha accumulato un ritardo all’arrivo di 3 ore e 42 minuti, atterrando alle 22:32 anziché alle 18:50.

I due passeggeri si sono rivolti a Italia Rimborso, una società specializzata nella tutela dei diritti dei viaggiatori. Dopo aver tentato, senza successo, una negoziazione e una conciliazione con la compagnia, la causa è arrivata in tribunale.

Durante il processo, il giudice ha respinto le obiezioni di Ryanair, confermando il diritto dei passeggeri alla compensazione, come stabilito dal regolamento dell’Unione Europea per i ritardi aerei superiori alle tre ore. Il giudice ha motivato la sentenza sottolineando che la compagnia non è stata in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali che potessero giustificare il grave ritardo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

