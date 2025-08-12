  • 12 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 12 Agosto 2025 -
Attualità | Scicli

Bus navette nelle località balneari di Scicli

Le date e gli orari del servizio
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

“Insieme: vai col bus, sei più sicuro”.
Il Comune di Scicli ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, finalizzata a tutelare i giovani tra i 16 e i 35 anni nei periodi di maggiore affluenza della movida estiva, prevenendo i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.

Grazie all’iniziativa, bus navetta gratuiti collegheranno le principali località balneari e di intrattenimento del nostro territorio, offrendo un’alternativa sicura all’uso dell’auto privata.

Date del servizio

– Dal 12 al 24 agosto

– 29, 30, 31 agosto

– 5, 6, 7 settembre

– 12, 13, 14 settembre

Orari di partenza

20:30 e 22:30 da Sampieri → Cava D’Aliga → Scicli → Donnalucata → Marina di Ragusa → Koala Maxi.

Orari di ritorno

– 2:00 e 3:00 da Koala Maxi → Marina di Ragusa → Donnalucata → Scicli → Cava D’Aliga → Sampieri.

Un’iniziativa importante per garantire ai nostri giovani la possibilità di vivere la movida estiva in sicurezza, riducendo i rischi e promuovendo comportamenti responsabili. La sicurezza sulle strade è una priorità per la nostra comunità.

Qui le fermate predisposte per il servizio:

𝐒𝐚𝐦𝐩𝐢𝐞𝐫𝐢: Rotonda

𝐂𝐚𝐯𝐚 𝐃’𝐀𝐥𝐢𝐠𝐚: Piazza Mediterraneo

𝐒𝐜𝐢𝐜𝐥𝐢: Largo Gramsci (fermata AST)

𝐃𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐮𝐜𝐚𝐭𝐚: fermata AST (davanti Jammola)

𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐃𝐢 𝐑𝐚𝐠𝐮𝐬𝐚: rotonda carabinieri (fermata AST, vicino al parcheggio Padre Pio)

𝐊𝐨𝐚𝐥𝐚 Maxi: parcheggio antistante la discoteca.

574131
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube