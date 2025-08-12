Bus navette nelle località balneari di Scicli

“Insieme: vai col bus, sei più sicuro”.

Il Comune di Scicli ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, finalizzata a tutelare i giovani tra i 16 e i 35 anni nei periodi di maggiore affluenza della movida estiva, prevenendo i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.

Grazie all’iniziativa, bus navetta gratuiti collegheranno le principali località balneari e di intrattenimento del nostro territorio, offrendo un’alternativa sicura all’uso dell’auto privata.

Date del servizio

– Dal 12 al 24 agosto

– 29, 30, 31 agosto

– 5, 6, 7 settembre

– 12, 13, 14 settembre

Orari di partenza

20:30 e 22:30 da Sampieri → Cava D’Aliga → Scicli → Donnalucata → Marina di Ragusa → Koala Maxi.

Orari di ritorno

– 2:00 e 3:00 da Koala Maxi → Marina di Ragusa → Donnalucata → Scicli → Cava D’Aliga → Sampieri.

Un’iniziativa importante per garantire ai nostri giovani la possibilità di vivere la movida estiva in sicurezza, riducendo i rischi e promuovendo comportamenti responsabili. La sicurezza sulle strade è una priorità per la nostra comunità.

Qui le fermate predisposte per il servizio:

𝐒𝐚𝐦𝐩𝐢𝐞𝐫𝐢: Rotonda

𝐂𝐚𝐯𝐚 𝐃’𝐀𝐥𝐢𝐠𝐚: Piazza Mediterraneo

𝐒𝐜𝐢𝐜𝐥𝐢: Largo Gramsci (fermata AST)

𝐃𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐮𝐜𝐚𝐭𝐚: fermata AST (davanti Jammola)

𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐃𝐢 𝐑𝐚𝐠𝐮𝐬𝐚: rotonda carabinieri (fermata AST, vicino al parcheggio Padre Pio)

𝐊𝐨𝐚𝐥𝐚 Maxi: parcheggio antistante la discoteca.

