Politica | Scicli

Forza Italia Scicli: “Coerenza e chiarezza dopo l’ingresso di nuovi membri”

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 12 Agosto 2025 – Il direttivo di Forza Italia si è riunito ieri sera per discutere un tema di grande attualità: l’adesione al partito di due consiglieri della maggioranza, uno dei quali è anche assessore. Nonostante il benvenuto ai nuovi iscritti, l’assemblea ha espresso una posizione ferma e chiara.

Pur riconoscendo che i nuovi ingressi sono un segno della crescita e dell’attrattività del partito, il direttivo ha sollevato delle critiche sulle modalità di adesione, ritenute non conformi allo statuto e imposte dall’alto, senza un confronto preliminare. L’assemblea ha ribadito la propria linea politica: Forza Italia a Scicli resta saldamente all’opposizione della giunta Marino.

La capogruppo Sabrina Micarelli ha espresso la posizione del partito, affermando che è fondamentale mantenere la coerenza nei confronti dei cittadini che hanno votato. Di conseguenza, si chiede ai nuovi membri di chiarire la loro posizione in consiglio comunale, per rispetto verso i colleghi e soprattutto verso gli elettori.

La segreteria cittadina di Scicli ha annunciato che, dopo la pausa estiva, attenderà l’esito del tavolo politico provinciale del centrodestra. A questo incontro, annunciato dai vertici provinciali e nazionali, parteciperanno il referente Marco Falcone, il segretario cittadino e la consigliera Sabrina Micarelli in qualità di dirigente provinciale.

L’obiettivo è duplice: ridefinire gli assetti politici nei comuni iblei e incoraggiare i nuovi iscritti a intraprendere un dialogo costruttivo con la segreteria, in modo da allinearsi alla linea politica del partito e renderla ancora più forte e coesa.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

