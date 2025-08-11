  • 11 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 11 Agosto 2025 -
Scicli

SP 40, il consigliere Di Benedetto: “Serve un intervento urgente, la strada è un pericolo costante”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – La SP 40, storica arteria che collega Scicli a Sampieri, torna al centro del dibattito politico e delle preoccupazioni dei cittadini. A sollevare nuovamente la questione è il consigliere comunale Di Benedetto, che denuncia le condizioni critiche della strada e i rischi quotidiani per automobilisti e residenti. “La vecchia strada provinciale Scicli–Sampieri rappresenta un pericolo costante per chi la percorre – afferma Di Benedetto –. Gli incidenti, sia quelli del passato che quelli più recenti, dimostrano che non si può ulteriormente rinviare la questione”. Solo pochi giorni fa, racconta il consigliere, un’auto ha mancato di pochi centimetri alcune persone che stavano rientrando nelle proprie abitazioni. “Si è rischiata una vera e propria tragedia” sottolinea, ribadendo l’urgenza di un intervento. Di Benedetto si impegna a portare la problematica in Consiglio comunale attraverso una mozione di indirizzo, con l’obiettivo di spingere l’amministrazione ad attivarsi nei confronti della Provincia, proprietaria dell’arteria. “È necessario trovare una soluzione definitiva e condivisa – conclude – per garantire la sicurezza di tutti”.

574078
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube