SP 40, il consigliere Di Benedetto: “Serve un intervento urgente, la strada è un pericolo costante”

Scicli – La SP 40, storica arteria che collega Scicli a Sampieri, torna al centro del dibattito politico e delle preoccupazioni dei cittadini. A sollevare nuovamente la questione è il consigliere comunale Di Benedetto, che denuncia le condizioni critiche della strada e i rischi quotidiani per automobilisti e residenti. “La vecchia strada provinciale Scicli–Sampieri rappresenta un pericolo costante per chi la percorre – afferma Di Benedetto –. Gli incidenti, sia quelli del passato che quelli più recenti, dimostrano che non si può ulteriormente rinviare la questione”. Solo pochi giorni fa, racconta il consigliere, un’auto ha mancato di pochi centimetri alcune persone che stavano rientrando nelle proprie abitazioni. “Si è rischiata una vera e propria tragedia” sottolinea, ribadendo l’urgenza di un intervento. Di Benedetto si impegna a portare la problematica in Consiglio comunale attraverso una mozione di indirizzo, con l’obiettivo di spingere l’amministrazione ad attivarsi nei confronti della Provincia, proprietaria dell’arteria. “È necessario trovare una soluzione definitiva e condivisa – conclude – per garantire la sicurezza di tutti”.

