Incidente stradale sulla Modica – Scicli. Tre feriti

Scicli, 11 Agosto 2025 -Grave incidente intorno alle 15 di oggi sulla strada che collega Scicli e Modica in Contrada Spana. Tre persone sono rimaste ferite nel sinistro che ha visto coinvolte due auto un’auto di cui una so è capovolta. Una Dacia Duster, condotta da un giovane, si è ribaltata dopo l’impatto con una BMW a bordo della quale viaggiava una coppia. Il conducente della BMW ha riportato ferite alla testa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 per prestare soccorso, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Al momento, si sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

