Antenne di telefonia a Modica: Sinistra Italiana chiede risposte all’amministrazione

Modica, 11 Agosto 2025 – La questione delle antenne per la telefonia mobile torna al centro del dibattito politico a Modica. La ripresa dei lavori per l’installazione di un’antenna in via Giuseppe Impastato ha riacceso le preoccupazioni dei residenti e sollevato interrogativi sull’operato dell’amministrazione comunale. In una nota, Vito D’Antona di Sinistra Italiana Modica sottolinea come, a quasi due anni dal primo avvio dei lavori, la situazione resti ancora indefinita.

Secondo quanto riportato da Sinistra Italiana, l’assenza di comunicazioni chiare da parte del Comune suggerisce che le aziende intendano procedere con le installazioni nei siti da loro scelti, senza considerare alternative che possano tenere in conto la vicinanza a zone densamente abitate. Sebbene dai media sia emersa la notizia di un nuovo piano per l’installazione delle antenne, attualmente al vaglio delle commissioni consiliari, D’Antona si chiede perché, in attesa dell’approvazione, non si stia tenendo conto del piano precedente.

Il precedente piano, ancora in vigore, prevedeva l’individuazione di siti alternativi, alcuni dei quali su terreni di proprietà comunale, e posti a una distanza più sicura dai centri abitati. Sinistra Italiana Modica lancia un appello all’amministrazione affinché dia risposte concrete ai cittadini e utilizzi da subito queste opzioni, evitando ulteriori tensioni e garantendo la sicurezza dei residenti.

