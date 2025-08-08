Lavori per un’antenna 5G in Via Peppino Impastato a Modica: cresce la preoccupazione tra i residenti

Modica, 08 Agosto 2025 – A Modica, i lavori per l’installazione di una nuova antenna 5G in via Peppino Impastato hanno sollevato forti preoccupazioni tra i cittadini e acceso il dibattito politico. L’intervento, avviato in pieno agosto, è stato denunciato dalla consigliera comunale Rita Floridia (Gruppo DC) per la mancanza di trasparenza da parte dell’amministrazione.

L’avvio dei lavori ha colto di sorpresa sia i residenti, sia i consiglieri di minoranza e, a quanto pare, anche alcuni di maggioranza. La consigliera Floridia ha evidenziato come l’amministrazione non abbia informato gli organi elettivi, un comportamento che mina il principio di trasparenza e il ruolo democratico del Consiglio.

“La questione – rileva Rita Floridia – è resa ancora più complessa dal fatto che il Comune di Modica è privo di un Piano Antenne aggiornato. Il nuovo regolamento, pur essendo stato predisposto con l’aiuto di una società specializzata, è ancora in attesa di approvazione da parte delle commissioni consiliari. Nonostante i ripetuti solleciti della consigliera Floridia, la discussione sembra essere stata messa in secondo piano, con le commissioni che, secondo la consigliera, preferiscono concentrarsi su altre questioni, come la commissione d’inchiesta sull’amministrazione precedente, anziché affrontare un tema di salute pubblica così delicato”.

La normativa in materia è chiara: i Comuni hanno la facoltà di pianificare la localizzazione degli impianti per proteggere la salute dei cittadini, in particolare nei pressi di “siti sensibili”. Questo significa che la scelta dei luoghi non deve essere guidata esclusivamente dagli interessi economici degli operatori, ma dalla necessità di garantire la sicurezza della comunità. L’assenza di un piano chiaro e la mancanza di comunicazione da parte del Sindaco in questo senso sono considerate un grave problema.

“Il caso dell’antenna di Via Peppino Impastato non è isolato. – conclude l’esponente dello scudo crociato -. Un episodio simile era già avvenuto per un’installazione in Contrada Caitina. Questi eventi continuano a evidenziare una gestione problematica della questione delle antenne 5G a Modica, un tema che i cittadini chiedono di affrontare con maggiore urgenza e trasparenza.

