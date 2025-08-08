A Ibla una serata di cultura e egittologia con la lectio magistralis di Christian Greco

Ragusa – “Tre, sono solo tre, da sud a nord, le città italiane che hanno ospitato esposizioni in occasione del bicentenario della fondazione del Museo Egizio di Torino.

Tra queste la nostra amata Ragusa con la mostra “Gli egizi e i doni del Nilo” curata da Arthemisia a Palazzo Garofalo. Una mostra che abbiamo voluto andasse al di là dell’esposizione, afferma l’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri.

Ieri sera, a Ibla, una grande platea, attenta ed entusiasta, ha partecipato ad una vera e propria lectio magistralis sulla rivoluzione museale che ha condotto Christian Greco a Torino, proiettando l’egizio tra i più importanti e innovativi musei al mondo.

In conversazione con lui, Lorenzo Guardiano, giovane egittologo e orgoglio ragusano a cui va il mio sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione in occasione degli appuntamenti collaterali proposti.

L’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri ringrazia il pubblico sempre presente, prova di una comunità avvezza alla cultura e agli effetti che questa genera sul territorio, e invitare tutti a visitare la nostra mostra, aperta dal martedì alla domenica. Tutte le info su www.ragusawelcome.com”

