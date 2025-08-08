  • 8 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 8 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

Laporta: “Sedici anni di promesse e intanto gli incidenti aumentano sulla Ragusa-Mare””

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 08 Agosto 2025 – “Ennesimo incidente, nella mattinata di ieri, all’altezza dell’intersezione per Camemi, sulla Ragusa Mare. E di soli tre giorni fa l’ultimo mio intervento in Consiglio Comunale in cui, ancora una volta, evidenziavo la grave situazione di pericolo che si registra da anni in quel tratto. Ancora una volta nessuna risposta concreta per un immediato intervento”.
Ad affermarlo il consigliere comunale di Territorio, Angelo Laporta, che esprime rammarico e preoccupazione per l’evolversi di una vicenda che da anni viene denunciata e per la quale si continua a parlare di interventi definitivi, rimandati di anno in anno, senza cercare soluzioni immediate e repentine.
“Stiamo parlando di sicurezza – aggiunge il consigliere – stiamo parlando di interventi di prevenzione, stiamo parlando di una situazione che tutti conoscono ma a cui nessuno, ancora oggi, ha posto in essere interventi immediati in attesa di una soluzione definitiva, la tanta auspicata rotatoria all’altezza dell’intersezione con la SP 36. Ma come si può pensare di rimandare di anno in anno degli interventi necessari e indispensabili per tutelare la vita dei cittadini? Ma davvero chi amministra è convinto che sia possibile prevedere infausti eventi e programmare il futuro della vita delle persone?”.
“L’incidente di ieri – continua Laporta – dimostra ancora una volta, che la situazione di pericolo che si registra a Camemi è costante. In attesa della realizzazione della rotatoria sono diversi i possibili provvedimenti che si potrebbero attuare, in via provvisoria per mitigare la situazione di pericolo. . Non si riesce, quindi, a comprendere il perché si continua a far finta che il problema non sussista e si faccia così tanta fatica ad intervenire. A tal proposito mi chiedo perché non sia stata data continuità al decreto prefettizio, datato luglio 2024, che stabilisce l’istallazione di autovelox fissi in alcune zone del territorio provinciale, tra le quali è compresa anche Contrada Camemi”.
“Auspico – conclude il consigliere – una seria presa di coscienza, che si traduca celermente in fatti concreti, sia da parte Sindaco di Ragusa che del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, considerato che le competenze coinvolgono entrambi gli Enti. E’ arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità e agire subito!”.

573836
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube