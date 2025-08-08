La voce di Ragusa Terra Madre e dei giovani della città con Andrea Licitra nella Consulta Giovanile

Ragusa – È Andrea Licitra, ventunenne appassionato di politica locale, il nuovo rappresentante del movimento politico Ragusa Terra Madre all’interno della Consulta Giovanile del Comune di Ragusa. La sua nomina rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione e coinvolgimento delle giovani generazioni da parte del movimento, che oggi esprime in Consiglio comunale il capogruppo Marco Galifi e in Giunta l’assessore Giovanni Gurrieri. Per Ragusa Terra Madre la rappresentanza giovanile è uno dei cardini dell’impegno politico sul territorio.

“Sono molto orgoglioso di iniziare questo mio percorso in Consulta Giovanile – dichiara Licitra – una tappa fondamentale per entrare nel mondo della politica locale”. Andrea sottolinea l’importanza di questo organismo come luogo di confronto e partecipazione civica: “Credo che noi presenti in Consulta abbiamo il dovere di fare da collante tra la comunità giovanile ragusana e l’Amministrazione comunale, per cercare di migliorare la città con iniziative ed eventi rivolti a noi giovani e non solo. Da oggi inizia questa nuova esperienza, che spero sarà ricca di sfide stimolanti e occasioni di crescita personale e collettiva. E per questo ringrazio Ragusa Terra Madre per la fiducia riposta nei miei confronti e, in particolar modo, l’assessore Giovanni Gurrieri e il capogruppo Marco Galifi per aver creduto nelle mie capacità”.

L’importanza del confronto con i giovani è fondamentale rispetto alla costruzione futura della società ma anche rispetto alle esigenze attuali a cui dare risposta. Lo ricorda l’assessore Giovanni Gurrieri: “Ragusa Terra Madre è un movimento giovane, multigenerazionale, che guarda al futuro con impegno costante e con l’obiettivo di avvicinare sempre più amministratori e comunità. Il mio percorso politico è iniziato 15 anni fa proprio in Consulta Giovanile e per questo credo vivamente che tra i nuovi componenti ci siano gli amministratori del futuro”.

Gurrieri evidenzia inoltre l’importanza del legame con il territorio: “Andrea è un esempio di giovane che decide di rimanere nella sua terra, frequentando un corso di laurea in città. Auspico di condividere con ogni componente della Consulta le tematiche attinenti alle mie deleghe, partendo dal centro storico fino alla mobilità”. Entusiasta anche il capogruppo consiliare Marco Galifi, che parla della nomina come di un segnale importante per la città: “Sono felice della nomina di Andrea Licitra, un ragazzo valido e con tanta voglia di fare per la sua città. I giovani sono una risorsa essenziale per il futuro. Andrea è un esempio emblematico di educazione, rispetto e senso civico, valori che ci contraddistinguono come movimento. È importante interfacciarsi con le nuove generazioni: il dialogo con loro è fondamentale per la crescita sociale del territorio”.

Ragusa Terra Madre prosegue così il suo percorso politico mettendo al centro i cittadini di tutte le età e promuovendo un impegno concreto per lo sviluppo del territorio. Il contributo di giovani come Andrea Licitra rappresenta non solo una risorsa per la Consulta, ma anche una testimonianza viva del valore dell’ascolto e della partecipazione attiva alla vita amministrativa.

