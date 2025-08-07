  • 7 Agosto 2025 -
Senza categoria

Vittoria, arrestato 35enne per possesso di pistola modificata

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 07 Agosto 2025 – La Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria ha arrestato un uomo di 35 anni, già sottoposto ad affidamento in prova ai servizi sociali, trovato in possesso di una pistola a salve modificata per sparare proiettili veri.

L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria che ha portato gli agenti a perquisire l’abitazione e la persona dell’uomo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto e sequestrato una pistola giocattolo marca “Bruni”, alterata illegalmente, e dieci proiettili calibro 7,65. L’arma, originariamente a salve, era stata modificata per esplodere munizioni reali, rendendola un’arma da fuoco a tutti gli effetti e di fatto illegale.

La pistola e il munizionamento sono stati inviati ai laboratori della Polizia Scientifica per ulteriori accertamenti, per verificare se l’arma sia stata utilizzata in altri reati.

L’uomo, già gravato dalla misura dell’affidamento in prova, è stato arrestato e trasferito al carcere di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’essere già sottoposto a una misura alternativa al carcere aggrava ulteriormente i reati contestati.

© Riproduzione riservata

