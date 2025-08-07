Incidente mortale a Comiso: perde la vita uno scooterista extracomunitario sulla SP 4

Comiso, 07 Agosto 2025 – Un tragico incidente stradale “autonomo” si è verificato sulla SP 4, la strada che collega Comiso a Pedalino. La vittima è uno scooterista extracomunitario, trovato senza vita a terra accanto al suo mezzo. L’incidente è avvenuto vicino a un distributore di carburante.

Immediato l’intervento del 118, che purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Comiso per eseguire i rilievi di rito e avviare le indagini.

Al momento, la dinamica dell’incidente non è chiara e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

