Basket. La Virtus Ragusa affida la regia a Tommaso Lanzi, reduce dalla B Nazionale

Ragusa – La Virtus Ragusa di basket dà il benvenuto a Tommaso Lanzi, play-guardia classe 2002, nativo di Como, reduce da una stagione positiva alla Bakery Piacenza nel campionato di Serie B Nazionale. Alto 183 cm per 76 kg, Lanzi porta in dote talento, visione di gioco e pericolosità dall’arco.

Nella scorsa annata ha fatto registrare una media di 8,4 punti a partita con il 35% da tre punti, mettendosi in mostra anche al PalaPadua, proprio contro la Virtus, con una prova da 8 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. La miglior prestazione stagionale l’ha firmata contro Crema lo scorso 15 gennaio, chiudendo con 19 punti e 22 di valutazione.

Cresciuto nel vivaio di Cantù, Lanzi ha preso parte alle Finali Nazionali Under 15, Under 16 e Under 18 Eccellenza, conquistando nel 2017/18 lo scudetto Under 16 al fianco di Gabriele Procida (fresco di firma al Real Madrid). In quella stagione ha viaggiato a 10,8 punti di media, segnandone 12 nella finale tricolore. Nel 2020/21 ha esordito in Serie A con la maglia di Cantù, e contemporaneamente ha disputato la Serie C Silver, dove ha prodotto 9,9 punti a partita. L’anno successivo si è aggregato a Biella (A2) prima di intraprendere un triennio formativo e competitivo a Bernareggio in Serie B.

Queste le prime parole di Lanzi da giocatore virtussino: “Sono davvero felice ed entusiasta di entrare a far parte di questa squadra. Le sensazioni sono state positive fin da subito e non vedo l’ora di arrivare, conoscere tutti e iniziare a lavorare insieme. L’obiettivo è quello di dare il massimo ogni giorno e provare ad arrivare fino in fondo. Le mie caratteristiche principali sono la leadership, la capacità di coinvolgere i miei compagni e il tiro da tre punti

Salva