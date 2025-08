Modica, 50enne evaso dai domiciliari provoca caos all’ufficio anagrafe: arrestato

Modica, 06 Agosto 2025 – Attimi di tensione si sono vissuti questa mattina all’ufficio anagrafe del Comune di Modica, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine e in stato di evasione dagli arresti domiciliari.

L’allarme è scattato quando è giunta una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE per una persona in evidente stato di agitazione. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Modica, intervenuti prontamente, hanno trovato l’uomo in preda a una forte escandescenza, che ha costretto il personale a interrompere il servizio e a chiudere momentaneamente l’ufficio per garantire la sicurezza di tutti.

Una volta riportata la calma, gli agenti hanno identificato l’individuo. Dalle verifiche nelle banche dati è emerso che si trattava di un pregiudicato attualmente sottoposto agli arresti domiciliari nel vicino comune di Chiaramonte Gulfi. L’uomo aveva un permesso limitato a muoversi solo all’interno del proprio comune di residenza, e la sua presenza a Modica era, di fatto, un’evasione.

Constatata la flagranza del reato, il cinquantenne è stato arrestato per evasione e subito riaccompagnato alla sua abitazione a Chiaramonte Gulfi per il ripristino della misura cautelare. Oltre all’accusa di evasione, è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio a causa del blocco delle attività dell’ufficio comunale.

