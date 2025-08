Modica sostiene l’autismo: due progetti finanziati dalla Regione per giovani e famiglie

MODICA, 06 Agosto 2025 – Un importante sostegno per le persone con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie è in arrivo a Modica. L’Assessore alle Politiche sociali, Concetta Spadaro, ha annunciato che il Comune ha ottenuto il finanziamento di due progetti dalla Regione Sicilia, nell’ambito degli Avvisi DDG 3829 e DDG 3833, rivolti a questa specifica fascia di popolazione.

Il primo progetto, già in fase di avvio, è destinato a 50 beneficiari con disturbo dello spettro autistico, residenti nel territorio comunale e di età non superiore ai 21 anni. Realizzato in coprogettazione con diverse realtà del terzo settore, l’iniziativa mira a offrire servizi su misura e altamente personalizzati.

Il cuore del progetto è una serie di azioni specifiche, tra cui i “Laboratori Abilità”, cinque laboratori tematici che hanno l’obiettivo di stimolare e potenziare le competenze dei partecipanti in aree cruciali:

Laboratorio motorio: per migliorare la coordinazione e le abilità fisiche.

Laboratorio creativo: per esprimere la propria individualità attraverso l’arte.

Laboratorio di cucina: per sviluppare l’autonomia e la socialità in un contesto pratico.

Laboratorio espressivo/musicale: per comunicare emozioni e creatività.

Laboratorio di autonomia: per acquisire competenze utili nella vita di tutti i giorni.

Queste attività si svolgeranno in piccoli gruppi e saranno calibrate in base al piano educativo o di intervento personalizzato di ciascun beneficiario. Le famiglie potranno inoltre usufruire di voucher per accedere a servizi di assistenza specializzata, terapia e attività ricreative, presso enti accreditati dal Comune. Il progetto include anche un servizio di trasporto dedicato e il supporto di volontari delle associazioni coinvolte, sottolineando l’approccio integrato e incentrato sulla persona.

L’Assessore Spadaro ha definito il percorso un passo significativo verso l’inclusione e un sostegno concreto per i giovani con autismo e le loro famiglie. A breve, sarà avviato anche il secondo progetto finanziato, di cui verranno forniti ulteriori dettagli. Con queste iniziative, il Comune di Modica si impegna a offrire un sistema di supporto flessibile e di alta qualità per affrontare le sfide legate al disturbo dello spettro autistico.

