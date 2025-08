Pozzallo – Sicilia in festa nel concorso del 10eLotto di venerdì 1° agosto scroso, con due ‘8 Oro’ indovinati nella regione, entrambi da 30mila euro: il primo in corso Vittorio Veneto a Pozzallo, mentre il secondo in via Tangenziale Ovest a Misterbianco, in provincia di Catania. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,3 miliardi da inizio anno.

