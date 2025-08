Fp Cgil, Scicli. Cantiere Impregico: “Accordo non legittimo, a rischio i diritti dei lavoratori”

Scicli – La FP CGIL di Ragusa esprime forte preoccupazione e netta contrarietà in merito alla proposta di accordo recentemente sottoscritta dai lavoratori presso il cantiere Impregico di Scicli, che prevede l’anticipo dell’orario di inizio del servizio alle ore 5:00 del mattino, a fronte della rinuncia da parte dei lavoratori al compenso per lavoro straordinario notturno, previsto dal vigente CCNL di riferimento. “ Riteniamo doveroso denunciare pubblicamente ha affermato la responsabile del fipartimento igiene Ambientale, Graziana Stracquadanio, che tale accordo è stato firmato da USB, sigla sindacale autonoma non firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro e che, nello specifico contesto del cantiere di Scicli, non risulta detenere alcuna rappresentanza sindacale formalmente riconosciuta. Siamo profondamente rammaricati nell’apprendere che i lavoratori sarebbero stati indotti ad aderire a tale intesa senza la piena consapevolezza delle implicazioni e senza una corretta informazione. Ricordiamo che le indennità previste dal CCNL non sono in alcun modo rinunciabili, e che ogni modifica delle condizioni contrattuali deve avvenire nel pieno rispetto della legge e con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative. Alla luce di quanto accaduto, la FP CGIL Ragusa chiede formalmente all’azienda: di considerare nullo l’accordo siglato, in quanto privo di legittimità contrattuale e sindacale; di sospendere ogni iniziativa che non provenga da soggetti legittimati a rappresentare i lavoratori, secondo quanto previsto dalle norme sul pluralismo sindacale e la rappresentanza; di rafforzare le condizioni di sicurezza e salubrità all’interno del cantiere, in particolare in relazione alle elevate temperature estive, come previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infine, ribadiamo con fermezza che ogni modifica agli orari di lavoro, specialmente se comporta turnazioni notturne, deve essere oggetto di confronto trasparente con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori”. La FP CGIL di Ragusa continuerà a vigilare con determinazione affinché non si consumino scorciatoie che ledono la dignità e i diritti contrattuali, e si riserva di adottare tutte le azioni opportune, anche legali, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Salva