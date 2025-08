Su “ilgusto.it” la granita modicana di Bonajuto tra le migliori 10 di Sicilia

Ieri, il rinomato portale enogastronomico IlGusto.it, edito da Repubblica, ha pubblicato un affascinante itinerario emotivo firmato da Francesco Seminara, dedicando un articolo alle dieci granite siciliane che meritano di essere provate.

Un posto d’onore in questa selezione è stato riservato alla storica cioccolateria Bonajuto di Modica. E non poteva essere altrimenti: la loro granita al cioccolato è una vera e propria esperienza sensoriale. Dimenticate le solite granite industriali; quella di Bonajuto si distingue per la sua consistenza ricca e granulosa, che cattura appieno l’intensità del cioccolato modicano.

Un altro dettaglio che colpisce è la panna montata che la accompagna, un’aggiunta che Bonajuto eleva a opera d’arte. Non è una semplice guarnizione: al suo interno si possono notare i puntini neri della vaniglia pregiata, un tocco che ne rivela la qualità e l’attenzione ai dettagli.

L’articolo mette in luce anche l’essenzialità dell’offerta di Bonajuto, che si concentra su soli tre gusti – limone, mandorla e cioccolato – tutti realizzati con estrema cura. Infine, una curiosità storica che riporta al passato: l’antica tradizione di gustare la granita con il pane. Bonajuto la reinterpreta con la sua ‘mafaldina’, una soffice e profumata brioche che, pur richiamando la forma del pane tipico, offre un connubio perfetto di sapori e consistenze.

L’articolo completo di Francesco Seminara è disponibile a questo link: https://www.repubblica.it/il-gusto/2025/08/02/news/dieci_granite_siciliane_e_dove_provarle_brioscia_panna_capperi-424766998/

