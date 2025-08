Il Modica Calcio si rilancia ufficialmente: obiettivo Serie D con nuova linfa e ambiti progetti

Modica, 02 Agosto 2025 – È un Modica Calcio rinnovato e ambizioso quello che si è presentato questa mattina alla stampa e alla città, svelando strategie e aspirazioni per la prossima stagione. Nella sala congressi dell’agenzia modicana Generali (lo sponsor che comparirà quest’anno sulla magia), in una conferenza stampa magistralmente coordinata dal giornalista Salvatore Cannata, si sono alternati i volti chiave di questo nuovo corso: i patron Mattia Pitino e Luca Gugliotta, il presidente Peppe Rizza e, come figura di spicco, il nuovo tecnico Filippo Raciti.

L’aria nell’ambiente era carica di un ritrovato entusiasmo, che ha saputo dissolvere le scorie della delusione maturata dopo l’amara debacle di Aversa nella stagione appena conclusa. “Dopo la debacle di Aversa eravamo scoraggiati – ha ammesso con sincerità il patron Mattia Pitino – poi è bastata una telefonata con Rizza e il ritorno di Gugliotta per riaccendere in noi la fiamma”. Una fiamma che, adesso, brucia con un obiettivo dichiarato e audace: il ritorno in Serie D. Questo traguardo non è solo un desiderio, ma una vera e propria missione che la società intende perseguire con determinazione.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, la società ha scelto di affidare un ruolo di cruciale importanza a Filippo Raciti, figura che ricoprirà la doppia veste di manager e allenatore. Una scelta che sottolinea la volontà di avere una guida tecnica con una visione a 360 gradi sul progetto sportivo. Raciti, che ha dimostrato di essere un attento osservatore delle dinamiche del calcio modicano, ha espresso senza mezzi termini la sua determinazione. “Ho seguito il Modica – ha dichiarato – bisogna mettere da parte le amarezze e ripartire dalla rabbia”. Questo sentimento, inteso non come frustrazione, ma come energia agonistica da incanalare positivamente, sarà il motore propulsivo che il tecnico intende trasmettere alla squadra in campo.

Da più parti è stata rilevato il ritorno al cd “Stile Modica”, quello del compianto Antonio Aurnia, per intenderci, fattore che oramai viene riconosciuto anche a questa dirigenza.

La presentazione odierna non è stata solo una formalità, ma ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo significativo nella storia del Modica Calcio. Con una dirigenza che si dimostra unita e coesa, e una guida tecnica dotata di chiarezza d’intenti e determinazione, il club è pronto ad affrontare le sfide che lo attendono. L’intero ambiente, dai vertici ai tifosi, nutre la speranza che questa sinergia possa presto tradursi in successi concreti sul campo, riportando il Modica Calcio ai livelli che gli competono e concretizzando il sogno della promozione. I tifosi stanno facendo la loro parte, prodigandosi direttamente nella vendita degli abbonamenti che hanno già superato il numero 200, forse mai raggiunto in passato. A sostenere il progetto 60 aziende che operano nel territorio.

“Mi ero allontanato da un paio d’anni – ha spiegato Luca Gugliotta – ma quest’anno ho ritrovato i sentimenti giusti per tornare i trincea”. La squadra sarà completata, soprattutto sul fronte offensivo. Si stanno valutando alcune figure importanti.

