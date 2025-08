“De_Gustami”: a Modica nasce un futuro di sapori e speranza con la Cooperativa Sociale Gustami

Modica, 02 Agosto 2025 – Lo scorso 31 luglio, il suggestivo Giardino delle Suore Carmelitane nel quartiere D’oriente, conosciuto anche come quartiere Dente, ha ospitato la prima edizione di “De_Gustami”, un evento di degustazione organizzato dalla Cooperativa Sociale Gustami. Non una semplice serata enogastronomica, ma un’occasione per presentare un progetto ambizioso e dal profondo valore sociale.

L’iniziativa è stata realizzata in stretta collaborazione con il Ristorante Ornato, il primo ristorante modicano che ha creduto fin da subito nell’idea. La Cooperativa Sociale Gustami, infatti, nasce con un obiettivo ben preciso: offrire un futuro lavorativo alle giovani ragazze ospitate nella comunità alloggio per minori gestita dalle suore Carmelitane. Un sogno coltivato sin dal 2019, insieme a Suor Emma Vernuccio.

Grazie al prezioso supporto del Lions Club di Modica e di Salvatore Curcio, è stato possibile creare un laboratorio di pasta fresca e secca, dove le ragazze imparano e producono diversi formati. Il progetto non si limita a dare un’opportunità di impiego, ma intende anche perpetuare le idee e il sogno dei fondatori della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa di Gesù Bambino: Madre Crocifissa Curcio e Padre Lorenzo Van Den Eerenbeemt.

La serata “De_Gustami” è stata l’occasione perfetta per far conoscere al pubblico la realtà della cooperativa e il suo nobile scopo. I partecipanti hanno potuto degustare la pasta prodotta, cucinata per l’occasione dallo Chef Luca Ornato, mentre l’atmosfera è stata allietata dall’intrattenimento musicale del gruppo di canti popolari “Muorika mia”.

L’evento ha registrato un’ottima partecipazione, un segnale di grande successo e un motivo di orgoglio per gli organizzatori. La Cooperativa Sociale Gustami ha espresso la propria gratitudine verso il partner RTM e gli sponsor che hanno reso possibile la serata: Ornato Ristorante, Tenuta Giannone, Fermento, Delicatessen, Cantine Frasca e Baglieri Design. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Credit Agricole e a tutti coloro che, con discrezione e senza pubblicità, hanno contribuito al progetto.

“De_Gustami” si conferma così un esempio virtuoso di come la passione per il cibo possa incontrare la solidarietà, creando opportunità concrete e tessendo una rete di supporto per le giovani generazioni di Modica.

Salva