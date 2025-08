Telefono di Solidarietà per Anziani. Agosto 2025, il Comune di Vittoria accanto ai fragili

Vittoria – Il Comune di Vittoria, attraverso il proprio Ufficio Servizi Sociali, ha attivato per tutto il mese di agosto 2025 un servizio telefonico di solidarietà e supporto rivolto in particolare agli anziani e a tutte le persone che si trovano in condizioni di fragilità o isolamento.

Telefono di Solidarietà

Numero dedicato: 335 7553045

Attivo dal 1° al 31 agosto 2025

Dal lunedì al venerdì – Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Il servizio è gestito direttamente dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune, formati per offrire un supporto umano e professionale.

È pensato per:

• Offrire ascolto e vicinanza a chi si sente solo o in difficoltà;

• Fornire informazioni e orientamento sui servizi disponibili nel territorio;

• Raccogliere segnalazioni di situazioni di disagio o bisogno.

Possono chiamare:

• Persone anziane sole o fragili;

• Familiari, vicini, cittadini che desiderano segnalare situazioni di potenziale rischio.

Attenzione: in caso di emergenze sanitarie, è necessario contattare sempre il numero unico 112.

“Il Telefono di Solidarietà è molto più di un semplice numero da chiamare: è un filo diretto con la nostra comunità, un modo per non lasciare nessuno indietro, soprattutto chi è più fragile. Ha commentato l’Assessore ai Servizi Sociali, Francesca Corbino. Ringrazio gli operatori dei Servizi Sociali per il loro impegno e la loro sensibilità, e invito i cittadini a non esitare a segnalare situazioni che meritano attenzione e cura”.

“Quando la solitudine può diventare più pesante, il nostro dovere è quello di essere presenti. -Ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello. Con questo servizio vogliamo dire ai nostri anziani e a tutte le persone in difficoltà che non sono sole, la comunità c’è, il Comune c’è. L’umanità e la vicinanza sono il primo segno concreto di una buona amministrazione.” Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno a non lasciare indietro nessuno, soprattutto durante il periodo estivo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vittoria.

