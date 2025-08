Peschereccio incagliato, divieto di balneazione a Bruca(Scicli)

Scicli – In seguito all’incaglio nella costa del lido Bruca di un peschereccio della marineria scoglittiese, evento accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, il sindaco di Scicli ha emanato ordinanza di divieto di balneazione per un raggio di 300 metri a destra e a sinistra del relitto dell’imbarcazione.

Il motopesca, il cui relitto è stato distrutto dai flutti nelle ultime ore, ha rilasciato diversi rifiuti ingombranti sul litorale, è affondato su un fianco e ha rilasciato anche del carburante proveniente dalla sentina e dai serbatoi.

In atto l’armatore del peschereccio ha assicurato al Comune un proprio intervento per la rimozione del relitto grazie all’uso di una gru e all’intervento di sommozzatori.

Fino a quando l’area oggi interdetta non sarà definitivamente messa in sicurezza, a tutela della pubblica incolumità il sindaco di Scicli ha emanato ordinanza di divieto di balneazione.

