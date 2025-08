Dalla pista di Modica ai Campionati Italiani: Megane Aprile e Carmelo Cannizzaro protagonisti a Caorle

Modica, 01 Agosto 2025 – Il prossimo weekend, i Campionati Italiani Assoluti di Atletica vedranno scendere in pista, accanto a big nazionali come Tamberi, Battocletti e Iapichino, anche due talenti modicani: Megane Aprile (2 agosto) e Carmelo Cannizzaro (3 agosto). Sono loro gli unici rappresentanti della provincia di Ragusa, entrambi cresciuti all’interno della ASD Running Modica. La prima correrà i 100 metri, il secondo i 3000 siepi.

Le loro storie sono diverse, così come le discipline in cui eccellono, ma entrambi incarnano i valori di tenacia, passione e continuità. Il loro successo è il frutto del lavoro silenzioso e instancabile di una realtà sportiva che, nonostante le croniche mancanze infrastrutturali siciliane, non ha mai smesso di formare atleti di livello nazionale. La passione, la determinazione e il sacrificio di dirigenti e allenatori della Running Modica hanno permesso di superare ostacoli che altrove avrebbero fermato qualsiasi ambizione.

Sarà possibile seguire le loro prestazioni e quelle degli altri atleti di punta su RaiSport, con una copertura live dalle 19 alle 22 ogni giorno, e in streaming su RaiPlay. Un’occasione per Modica e per tutta la provincia di Ragusa di tifare per i propri campioni e celebrare un esempio di eccellenza sportiva nata dalla perseveranza.

