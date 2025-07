Basket. L’Olympia Comiso si prepara per la nuova stagione sportiva

Comiso – L’Olympia Basket Comiso è pronta a inaugurare una stagione sportiva ambiziosa e carica di significato. In occasione del 40° anniversario dalla fondazione, che sarà festeggiamo a settembre presso la Pinacoteca Comunale, la società ha definito la linea tecnica e sportiva volta a consolidare il progetto e rafforzare l’identità biancazzurra.

Per la stagione 2025-26 in Serie C si sta lavorando ad un roster rinnovato nella continuità, con numerose conferme e l’innesto mirato di atleti che ben si sposano con gli schemi di gioco pensati da coach Davide Ceccato. Sono previsti quattro nuovi arrivi che saranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni una volta perfezionati i relativi ingaggi. Questi si affiancheranno ai pilastri della squadra, ovvero Sam Turner, Lucio Salafia e il capitano Carmelo Iurato. Il roster sarà poi completato attingendo dal florido vivaio giovanile.

L’obiettivo di quest’anno rimane quello di disputare un campionato di vertice e di investire ancora di più nel settore giovanile, dove sono stati coinvolti istruttori di primo livello, ultimo in ordine di tempo il prof. Alfio Occhipinti. Grazie a questo invidiabile gruppo tecnico, anche quest’anno l’Olympia parteciperà a tutti i campionati giovanili di basket e minibasket previsti dalla federazione, oltre a due campionati di Eccellenza: Under 15 e Under 17.

La società ringrazia i giocatori che nella stagione passata hanno giocato a Comiso per aver onorato fino alla fine i colori biancazzurri e augura loro le migliori fortune sportive, fermo restando che per l’Olympia rimane sempre un arrivederci. Un ringraziamento va anche al dirigente Giovanni Pace per il grandissimo lavoro svolto negli ultimi tre anni nel ruolo di direttore sportivo, contribuendo in maniera massiccia alla crescita dell’Olympia sia come prima squadra che come settore giovanile.

La società nel contempo dà il benvenuto a Carmelo Re, dirigente di lungo corso, che quest’anno nel ruolo di direttore sportivo sta lavorando alla costruzione di un roster molto competitivo.

Il presidente Roberto Biscotto dichiara: “Questo è stato un anno davvero eccezionale per l’Olympia Basket Comiso. Un anno che ci ha dato tante soddisfazioni, soprattutto nel settore giovanile, e per questo ringrazio il responsabile Francesco Amato. Abbiamo profuso energie e risorse per rendere il nostro vivaio il vero fiore all’occhiello della società, e i risultati si stanno già vedendo. Crediamo fermamente che il futuro dell’Olympia risieda nella crescita e nello sviluppo dei nostri giovani talenti e per questo abbiamo coinvolto allenatori validi con un curriculum apprezzato nel panorama siciliano. Come prima squadra, anche quest’anno l’obiettivo è raggiungere i play off, anche se il campionato sarà molto difficile data la presenza di squadre competitive come Il Gela Basket, Cus Catania e Alfa Catania. Dobbiamo prendere sempre più consapevolezza che l’Olympia è di tutti i Comisani e che insieme – dirigenti, staff tecnico, genitori, sponsor e tifosi – possiamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

