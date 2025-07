Festa della Madonna della Neve a Giarratana, celebrazioni nel vivo

Giarratana – Entrano domani nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Neve, patrona di Giarratana. Alle 18, nella basilica di Sant’Antonio abate, ci sarà la liturgia penitenziale mentre alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica. Sabato prenderà il via il solenne triduo in onore della Vergine. In particolare, alle 18,15 è prevista la preghiera del santo Rosario a cui farà seguito la riflessione “Maria è la Vergine in ascolto”. Alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal sacerdote Luca Bandiera. Domenica, alle 11 la santa messa in chiesa Madre mentre alle 18,15, in occasione della seconda giornata del triduo, ci sarà, nella basilica di Sant’Antonio abate, alle 18,15 la preghiera del Santo Rosario con la riflessione sul tema “Maria è la Vergine in preghiera” mentre alle 19 la santa messa sarà sempre presieduta da don Bandiera. Per quanto riguarda il programma culturale-folkloristico, mentre oggi, dalle 21, prosegue il primo torneo di carambola/biliardo “Maria Ss. della Neve” ospitato nel centro pastorale Piergiorgio Frassati, domani, venerdì, ci sarà la “Giornata del volontariato”. L’appuntamento, dalle 21, si terrà in piazza Martiri d’Ungheria con inizio della seconda edizione di questa festa speciale dedicata alla Madonna e con la presenza del gruppo Alfa di Protezione civile Chiaramonte Gulfi-Giarratana. La serata sarà allietata dalla musica del gruppo folk “Nunn’è lpa né musca”. Sabato, invece, alle 22, nell’incantevole cornice “Rò cuozzu” si terrà la serata musicale “Note sotto le stelle, seconda edizione” con la Joe Billy band mentre, a seguire, è in programma il dj set a cura di Antonio Buscema nel contesto della night music party. A sostenere mediaticamente la diffusione delle suddette iniziative l’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che punta molto sul carattere identitario di feste come questa che mettono in rilievo le radici di uno dei più affascinanti paesi dell’area iblea.

