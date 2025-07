“Ragusani nel mondo”: Un Premio speciale al poeta Domenico Pisana

Ragusa – In Piazza Libertà a Ragusa, il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana è stato insignito del Premio speciale “Ragusani nel mondo”, nel corso della XXX edizione della manifestazione che si è svolta in due serate: sabato 26 e domenica 27 luglio 2025, alla presenza dei sindaci di Ragusa, Comiso, Vittoria, Modica e Chiaramonte Gulfi e di rappresentanti istituzionali.

Nella motivazione contenuta nel Diploma d’onore di Pisana si legge: “Poeta, critico letterario, giornalista-scrittore, teologo e presidente, a Modica, del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo”, è stato testimone della bellezza della terra iblea a livello nazionale e internazionale, costruendo solidi ponti culturali tra la Sicilia e il mondo arabo”.

Nella prima serata del Premio, l’attore e regista Gianni Battaglia ha citato testi di Quasimodo e Salvatore Fiume, e recitato anche la poesia di Domenico Pisana, dal titolo IBLA, contenuta nel suo libro “Odi alle dodici terre. Il vento, a corde, dagli Iblei”, mentre nella seconda serata è stato premiato alla presenza del sindaco di Modica, Maria Monisteri. Durante la cerimonia è stato diffuso anche un catalogo del trentennale, che ripercorre la storia del Premio, riportando la personalità dei premiati delle edizioni precedenti e i 12 premiati della XXX edizione.

Riportiamo , qui di seguito, la descrizione che, nel volume, viene fatta del percorso culturale di Domenico Pisana:

“Nato a Modica il 2 gennaio 1958, Domenico Pisana è poeta, critico letterario, giornalista-scrittore, teologo con Dottorato in Teologia Morale conseguito presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense e Master di II livello in Dirigenza scolastica conseguito presso la Libera Università LUPSIO di Roma.

Ha svolto attività di docenza, insegnando Religione dal 1980 al 2020 nel Liceo Scientifico “G. Galilei – Campailla” di Modica; dal 1981 al 1990 ha insegnato Etica Professionale nelle Scuole di formazione degli infermieri professionali, e dal 1992 al 1995 Morale fondamentale e Bioetica presso l’Istituto Superiore “G. Maria Tomasi” della Diocesi di Ragusa.

Dal 1997 al 2002 è stato componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente Liceo Convitto , Fondazione culturale di Modica, ed è fondatore e presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo” di Modica, che nel 2025 è entrato nel ventennale di attività culturale nel territorio ibleo e oltre. E’ socio fondatore dello Snadir, Sindacato Nazionale degli Insegnanti di Religione, che conta circa 12 mila iscritti in Italia e che fa parte della Federazione Gilda Unams.

Domenico Pisana ha pubblicato 11 libri di poesie, 13 testi di critica letteraria; 13 testi di carattere etico – teologico, 3 volumi di carattere storico-politico, e curato 14 testi di didattica dell’insegnamento della religione cattolica. Collabora con la Pagina Facebook RAI Cultura – Letteratura. Sue opere di poesia, critica letteraria e teologia sono tradotte in inglese, greco, polacco, spagnolo, turco, rumeno, russo, macedone, albanese , serbo, arabo.

Con passione e determinazione, ha portato la bellezza della terra iblea a livello nazionale ed internazionale: ha tenuto conferenze su Quasimodo, Clemente Rebora e Garcia Lorca nella Biblioteca Nazionale, al Café Gijon e alla Scuola Statale Italiana di Madrid nel marzo del 2019; presso lo storico Caffè “Le Giubbe Rosse” di Firenze nel settembre 2018; al Festival della cultura, della parola e dell’arte svoltosi nell’agosto del 2023 in Grecia a Zacinto, ove gli è stato assegnato il “Romas Award of Outstanding Personality” “per il suo costante contributo alla Poesia, nelle Lettere e alla Cultura”. E’ stato il vincitore della X edizione del Festival Letterario “Pero Živodrag Živković”, che si è svolto a Zenica in Bosnia il 19 e 20 settembre 2025.

Domenico Pisana si è fatto costruttore di solidi ponti culturali tra la Sicilia e il mondo arabo, ovvero tra Modica, la terra iblea e l’Egitto, attraverso i suoi rapporti culturali con l’associazione “Egitto Ora”, fondata da un gruppo di giovani che mirano allo sviluppo culturale e all’amicizia tra i popoli, che viene seguita dal Ministero della solidarietà sociale egiziano e che è, altresì, in rapporto con l’Istituto di Cultura Italiano in Egitto e con la Badr University del Cairo, ove dal 26 al 28 ottobre 2024 Domenico Pisana è stato relatore alla III Conferenza internazionale sul tema “Inclusione e diversità nell’era dell’umanesimo digitale”, e presentato due suoi volumi di poesia e critica letteraria con prefazione dei docenti universitari Hussein Mahmoud e Wafaa El Beih. Cura in Egitto la Rubrica “Poesia e Letteratura”, sul canale Youtube “Egitto Ora”.

Si sono occupati dell’ attività culturale di Domenico Pisana , tra gli altri, “Il Giornale Italiano de Espana” di Madrid, il Giornale on line “L’Italo Europeo Independent” di Londra, la rivista francese “La Voce” di Parigi, la rivista letteraria internazionale Galaktika Poetike “Autunis”, il quotidiano on line dell’Arabia Saudita “Sobranews.com”, Radio Italia Cairo e Il quotidiano arabo “Al Riyadh”, considerato uno dei principali quotidiani dell’ Arabia Saudita.

Domenico Pisana ha ricevuto oltre 30 premi di carattere nazionale e internazionale, tra i quali Medaglia d’Argento per la valorizzazione dell’arte e della cultura, conferita dall’Accademia Italiana “Gli Etruschi” di Vada (Livorno) il 6 novembre 1988; Premio Internazionale “The Light of Galata”, “La luce di Galata”, ricevuto a Istanbul nel 2020 dall’Ist. Sanat Istanbul Arts, Culture and Tourism Association, per il contributo alla pace e all’amicizia nel mondo e alla facilitazione delle arti e della cultura; Medaglia d’argento alla carriera per i 35 anni di attività giornalistica, conferita dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia nel mese di luglio 2020; Premio letterario d’onore per opere complete “Naji Naaman”, assegnato in Libano dalla Fondazione “Naji Naaman” nel settembre 2021; Medaglia d’oro alla carriera, conferita dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi nel febbraio 2022.

A Lugano in Svizzera gli è stato assegnato, il 28 settembre 2024, il Premio “Switzerland Literary Prize 2024”, nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche, mentre il 19 ottobre 2024 è stato insignito del titolo di Accademico da honorem dell’Accademia delle Arti e Scienze Filosofiche di Bari; il 29 marzo 2025 ha ricevuto a Cattolica, in Emilia Romagna, il prestigioso “Premio Logos Cultura Città di Cattolica”.

