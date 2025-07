La Bandiera della Pace su Palazzo di Città a Ragusa: un simbolo, non sorrisi

Ragusa, 29 Luglio 2029 – Da qualche tempo, sulla facciata del Palazzo Municipale di Ragusa sventola la bandiera della pace. Per molti, questo simbolo universale di non-violenza e speranza è un messaggio importante per la comunità, specialmente in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni internazionali. La sua esposizione è un gesto che intende riaffermare l’impegno dell’amministrazione e della cittadinanza verso valori di concordia e solidarietà.

Ma cosa c’è da “ridere”? La domanda, che potrebbe emergere da una certa incomprensione o cinismo, va affrontata dopo la foto postata su Facebook da un folto gruppo di politici locali, tra cui il presidente del consiglio comunale, che, affacciati alla balconata del Municipio dove si trova esposta la bandiera, ridono. La bandiera della pace, con i suoi colori vibranti e la scritta “PACE”, non è certo un vessillo di festa o divertimento. Al contrario, è un simbolo serio e profondo, che porta con sé il peso di un ideale e il ricordo di milioni di vite sconvolte dalla guerra.

Esponendo questa bandiera, il Comune di Ragusa non sta cercando di indurre sorrisi o leggerezza, ma piuttosto di promuovere una riflessione collettiva sull’importanza della pace, sia a livello globale che nelle dinamiche quotidiane della comunità. È un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva nel costruire un ambiente sereno e rispettoso, libero da violenza e discriminazione.

In un’epoca in cui le notizie di conflitti e ingiustizie sono all’ordine del giorno, la presenza della bandiera della pace su un edificio istituzionale come il Palazzo di Città assume un significato ancora più rilevante. Serve a ricordare che, nonostante le difficoltà, l’aspirazione alla pace rimane un obiettivo primario e un valore da difendere e promuovere con ogni mezzo, anche attraverso un semplice, ma potente, gesto simbolico.

