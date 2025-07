Tragedia sull’A19: Tir precipita da un cavalcavia prima dello svincolo per Enna e prende fuoco, morto l’autista

Enna – Drammatico incidente questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Enna. Un tir è precipitato da un cavalcavia da un’altezza di almeno 12 metri, schiantandosi nella valle sottostante e prendendo fuoco. Il conducente del mezzo pesante è deceduto sul colpo. L’impatto è stato violentissimo. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la cabina del veicolo e si sono propagate lungo la vegetazione circostante, raggiungendo la strada statale 192, che è stata chiusa in direzione Calderai per motivi di sicurezza. Immediatamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, il Corpo forestale, la polizia stradale e le squadre di emergenza per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’autostrada A19, sia in direzione Catania che in direzione Palermo, a partire dallo svincolo di Enna. Gravi disagi si registrano alla circolazione, con traffico paralizzato a Enna bassa e lunghe code nei tratti limitrofi.

