Ragusa. Al via Semi di Speranza, un progetto per crescere insieme nel Centro Storico

Ragusa – Al via il 4 agosto “Semi di Speranza”, un progetto promosso dall’’Associazione Oratorio Salesiano Ragusa ASD – APS in partenariato con le parrocchie del centro storico di Ragusa superiore: Cattedrale San Giovanni Battista, Ecce Homo, Santissimo Salvatore, Angelo Custode, Santa Maria Ausiliatrice.

Il progetto si inserisce tra le attività curate dall’Amministrazione Comunale a sostegno delle famiglie.

“Per dieci mesi – dichiara il sindaco Peppe Cassì – Ragusa, e in particolar modo il suo Centro, vivrà un centro socio-ricreativo “diffuso”. Grazie al coinvolgimento delle diverse parrocchie saranno trenta le bambine e i bambini di età compresa tra gli 8 e i 14 anni a vivere una straordinaria esperienza di gioco, di formazione, di istruzione. Spesso si parla di integrazione come un concetto teorico: a Ragusa diverse realtà, in questo caso diocesane, si integrano tra loro per creare una rete che a sua volta integra e unisce attorno ai principi cardine dell’istruzione e dello sport. Minori e famiglie di origine diversa saranno coinvolti in un percorso di cui di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi e grati ai diversi operatori coinvolti, a qualsiasi titolo”.

“Semi di Speranza” – racconta Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità – offrirà alle bambine e ai bambini opportunità di socializzazione secondaria al di fuori dei contesti familiari e accompagnerà i genitori in percorsi di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Ragusa, un servizio che il Comune ha attivato all’inizio dell’anno. Proseguiamo nell’intento di sostenere le famiglie che vivono delle difficoltà e dare a bambine e bambini che vivono nel nostro Centro Storico opportunità di crescita e di sostegno”.

Molte le attività che saranno realizzate:

– Un servizio diurno socio-ricreativo dalle 15.30 alle 20.00 con la presenza di personale qualificato;

– Attivazione di una classe per promuovere percorsi di sostegno per bambine e bambini inseriti in programmi di istruzione parentale segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune e in collaborazione con la scuola frequentata;

– Servizio di trasporto per bambine e bambini inseriti in programmi di istruzione parentale segnalati dal Servizio Sociale Professionale che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente la sede del centro socio-educativo;

– Sostegno extrascolastico per bambine e bambini stranieri residenti nel centro storico di Ragusa superiore;

– Attività sportive in varie discipline;

– Sportello di ascolto e sostegno psicologico a favore di genitori e bambine e bambini frequentanti le parrocchie partner del progetto;

– Giornate di formazione per operatrici e operatori delle parrocchie partner;

– Giornate di formazione e socializzazione per i genitori con il supporto di esperti ed esperte e con il contributo del Centroper le Famiglie del Comune per confrontarsi sui temi legati alla genitorialità:

– Percorsi Grest di Comunità in collaborazione con le parrocchie partner.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Oratorio Salesiano Ragusa ASD – APS in Corso Italia 477 a Ragusa: telefono 345 6164713, e-mail

oratorioragusa@sdbsicilia.org

