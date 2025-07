Sanità Siciliana al collasso: L’odissea di una paziente tra burocrazia e diritti negati. Riceviamo

La sanità pubblica in Sicilia è ancora una volta sotto accusa, e non per meriti. La vicenda della signora C.S. di Chiaramonte Gulfi è un emblema sconfortante di disfunzioni burocratiche, carenze strutturali e una palese negazione dei diritti fondamentali dei cittadini. Una storia che, purtroppo, non è un caso isolato e che solleva interrogativi cruciali sullo stato di un servizio che dovrebbe essere universale.

Un’Urgenza Ignorata: Prescrizioni Dimenticate e Rifiuti Inspiegabili

Il calvario della signora C.S. inizia il 13 maggio, quando, a seguito di una consulenza specialistica, il suo medico curante le prescrive esami cardiologici specifici. L’urgenza è massima: sia lo specialista che il medico concordano sulla necessità di eseguire gli accertamenti entro 10 giorni, data la patologia severa della paziente e l’impossibilità di impostare una terapia farmacologica adeguata senza i risultati.

La paziente si rivolge all’Ospedale di Vittoria, l’unica struttura indicata per quel tipo di esami. La risposta, però, è un muro invalicabile: “non ci sono le necessarie attrezzature”. Ancora più grave è l’assenza totale di indicazioni su altre strutture, sia nella provincia che fuori, capaci di erogare la prestazione. Un silenzio assordante che si scontra con la normativa vigente (D.L. 124/98), la quale obbliga l’azienda sanitaria a garantire l’esame tramite una struttura privata convenzionata, con il solo costo del ticket a carico del paziente, in caso di mancata disponibilità pubblica nei tempi previsti. Un diritto inalienabile, qui platealmente ignorato.

L’ASP Ammette le Carenze: “Il Re è Nudo”

Dopo oltre un mese di attesa e senza alcuna risposta, la signora C.S., con la sua salute a rischio, invia una mail all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) per sollecitare gli esami vitali. La risposta, giunta dopo ben 72 giorni dalla ricetta, è a dir poco sconcertante e suona come una clamorosa ammissione di colpa.

Il responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dichiara il proprio dispiacere e, in un passaggio che sembra gridare “il re è nudo”, cita una relazione interna: “non abbiamo personale amministrativo da poter dedicare alle risposte delle mail ricevute”. Un’affermazione che scoperchia il vaso di Pandora, rivelando non solo la carenza di medici e infermieri, ma anche un deficit amministrativo in un “apparato elefantiaco”. Viene spontaneo chiedersi dove siano finiti i numerosi assunti durante l’emergenza Covid, poi regolarmente stabilizzati in pianta organica.

La nota dell’ASP prosegue con ulteriori ammissioni: “non esiste in ASP altro servizio che eroga questa prestazione. Per cui tutti gli esami di cardio RM in lista di attesa sono sospesi fino a nuova disponibilità di apparecchiatura adeguata”. Per uno dei due esami, definito “super-specialistico”, si specifica che viene eseguito da soli due medici, impegnati anche in altri servizi e in guardia notturna, e che “i tempi di esecuzione degli esami sono condizionati da diverse variabili”.

Una Sanità a Pagamento: La Costituzione Oltraggiata

La beffa finale arriva quando la lettera dell’ASP tenta persino di minimizzare le condizioni della paziente, affermando che è “in attuale compenso” e che la prestazione di cardio TC sarebbe stata eseguita “alla ripresa del servizio di Risonanza, prevista per fine Settembre 2025; secondo lista d’attesa”. Una dilazione inaccettabile di oltre quattro mesi, che avrebbe aggravato ulteriormente la patologia.

Di fronte a tale scenario, la signora C.S. è stata costretta a rivolgersi a una struttura privata, sborsando la considerevole cifra di 400 euro. Una spesa che, come sottolinea Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Civico Articolo 32, equivale al 74% dell’importo mensile di una pensione al minimo. Un onere insostenibile per molte famiglie, che di fatto trasforma il diritto alla salute in un lusso accessibile solo a chi può permetterselo.

Questa vicenda è un monito severo sullo stato della sanità in Sicilia, dove il diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della nostra Costituzione, sembra sempre più subordinato al portafoglio e all’arbitrio burocratico. Fino a quando le fragilità sociali continueranno a essere ignorate e le disuguaglianze a crescere, la promessa di una sanità pubblica e universale rimarrà un’illusione.

Rosario Gugliotta

presidente Comitato Civico Articolo 3

Salva