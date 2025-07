Modica. L’estate porta la siccità, Infrastrutture idriche a rischio

Modica, 28 luglio 2025 – Con l’arrivo dell’estate, a Modica si ripresentano i disservizi idrici che stanno causando non pochi disagi in diversi quartieri. Le aree più colpite sono Modica Bassa, Modica Alta e il quartiere Dente, a causa di ripetuti interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta che collega la sorgente di Cafeo al serbatoio di Costa del Diavolo.

Sinistra Italiana Modica, tramite Vito D’Antona, sta sollecitando l’amministrazione comunale per avere aggiornamenti sui lavori di sostituzione di questa condotta vitale. Il progetto, affidato a una ditta appaltatrice sei mesi fa, dovrebbe eliminare questi problemi persistenti, evitando a cittadini e commercianti di dover ricorrere continuamente alle autobotti.

Nel frattempo, anche la frazione di Marina di Modica è alle prese con continue interruzioni dell’erogazione idrica dovute a frequenti perdite nella condotta e alla bassa pressione. Sinistra Italiana Modica si chiede se non sia giunto il momento di un progetto complessivo per la realizzazione di una nuova condotta che serva Marina di Modica. L’attuale, costruita decenni fa, fu pensata per un numero di utenze nettamente inferiore a quello odierno.

Questa proposta è stata presentata sia all’Amministrazione Comunale che a Iblea Acque, la società che gestisce l’erogazione idrica nella provincia.

