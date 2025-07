Vittoria. Avviato il servizio di bonifica manuale della spiaggia dei Macconi posta sotto sequestro

Vittoria – È stato consegnato questa mattina, il servizio di bonifica e rimozione manuale dei rifiuti in superficie lungo il tratto di spiaggia demaniale dei Macconi, nel territorio di Vittoria, oggetto di sequestro giudiziario. L’intervento, finanziato e affidato tramite procedura pubblica, interesserà un’estensione di circa 1 km e sarà svolto in modalità esclusivamente manuale, in osservanza delle prescrizioni normative vigenti e delle condizioni del sito.

Ad eseguire il servizio sarà la ditta ECO S.E.I.B. s.r.l., con sede a Giarratana, vincitrice della gara d’appalto indetta dal Comune di Vittoria. L’importo contrattuale netto del servizio è pari a 25.000,00 euro e la durata prevista è di 38 giorni.

Alla consegna ufficiale, era presente il Sindaco Francesco Aiello, i tecnici comunali, architetto Elio Cicciarella, il geometra Giuseppe Ricca, i rappresentanti della ditta appaltatrice e il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, Carlo La Barbera. Il servizio rappresenta un primo e importante intervento per il ripristino ambientale dell’area litoranea sottoposta a vincoli giudiziari, in coerenza con l’impegno dell’Amministrazione comunale per la tutela del territorio e delle coste. L’Amministrazione seguirà con attenzione l’andamento dei lavori, a garanzia del rispetto delle tempistiche e della piena aderenza agli standard ambientali e operativi previsti dal progetto.

“Oggi avviamo un’azione concreta per restituire dignità e decoro a un tratto di costa fortemente compromesso. Ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello-. È solo il primo passo di un percorso che intendiamo proseguire con determinazione, per garantire la legalità e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.

