Marina di Modica, cresce l’attesa per la Tappa Gold Fonzies di beach volley

La macchina organizzativa è ormai al lavoro da diversi mesi. La splendida arena di Marina di Modica prende forma. Il conto alla rovescia è scattato. Da venerdì a domenica sbarca il Campionato Italiano di beach volley maschile e femminile, terza tappa Gold Fonzies. Il top del circus italiano torna quindi a calcare la sabbia modicana, a un anno di distanza dalla tappa degli Assoluti che decretò i vincitori dell’edizione precedente: Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, nel maschile, e Alice Gradini e Federica Frasca, nel femminile, vinsero lo scorso anno davanti a una straordinaria cornice di pubblico.nL’evento – organizzato da I Soci insieme con la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa con la collaborazione con il Comune di Modica – prenderà il via venerdì con le qualificazioni, che vedranno al via numerosi atleti siciliani determinati a entrare nel tabellone principale. E non mancheranno le stelle di uno sport che appassiona come pochi.

L’ATTESA. Un mese fa, il Media Day di Modica ha annunciato le peculiarità dell’appuntamento modicano. L’asticella si è chiaramente alzata, a conferma dello straordinario lavoro svolto da I Soci, guidati da Fabio Nicosia. I primi eventi – organizzati a Scoglitti – risalgono alla metà degli anni Novanta, fino al 2015, anno dell’ultima tappa tricolore femminile promossa da I Soci, prima della pausa.

Da tre anni è ripresa l’attività: prima con il beach soccer, con il circuito Sabbie di Sicilia, e poi con il beach volley a Marina di Modica. “Provo una grande emozione in questi giorni. Quelli dell’attesa. Ringrazio la Regione – commenta il promoter Fabio Nicosia – per il supporto straordinario che ci ha dato, e il Comune di Modica per la collaborazione tecnica e operativa sul campo nell’organizzazione della tre giorni. È un momento di grande condivisione. La visibilità dell’evento sarà di primissimo piano sul piano sportivo, turistico e promozionale. Tutte le partite si giocheranno sui quattro campi allestiti per un evento che rappresenta il top del beach volley italiano. Naturalmente mi preme ringraziare i partner commerciali, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile, e tutto lo staff de I Soci, che crede nei valori che animano da sempre la nostra attività.”

Per l’on. Ignazio Abbate, deputato regionale e presidente della I Commissione, l’evento modicano costituisce un volano importante: “Collaborazione istituzionale, disponibilità della Federazione e competenza della squadra organizzativa: questi sono gli ingredienti che hanno permesso di realizzare quello che poteva sembrare solo un sogno, ovvero ospitare a Marina di Modica l’evento sportivo estivo più importante di tutto il Sud Italia. La tappa Gold di beach volley mostrerà all’Italia sportiva che i grandi eventi sappiamo organizzarli anche in Sicilia. Come Regione crediamo tantissimo nell’importanza di queste manifestazioni, per la ricaduta economica e di immagine sul territorio che le ospita. Ci abbiamo scommesso sin da subito, supportati dalla consapevolezza di avere in Fabio Nicosia un valido promoter, che ha sempre dimostrato grande competenza nell’organizzazione di eventi sportivi”.

LA FORMULA. Domani si chiudono le iscrizioni. Tutti gli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto 2025 si disputeranno con la formula “pool play” con main draw a 16 coppie. Le differenze stanno nei numeri del tabellone qualifiche: tutte le tappe, ad eccezione delle Finali, avranno un tabellone a singola eliminazione con 24 coppie partecipanti. Di queste, saranno 6 ad accedere al tabellone principale. Chi otterrà 2 vittorie si qualificherà direttamente ai quarti di finale, chi conseguirà invece una vittoria e una sconfitta staccherà il pass per gli ottavi di finale, mentre chi perderà entrambe le sfide verrà invece eliminato. Le Finali in programma a Bellaria Igea Marina dal 5 al 7 settembre, prevedono invece il tabellone di qualifiche a 32 squadre con 8 formazioni che si qualificheranno al main draw. Formula delle prime otto tappe (Pool Play FIVB). Il tabellone qualifiche è a 24 coppie, mentre il main draw vanta 16 coppie divise in 4 Pool (10 coppie in base al ranking, 6 provenienti dalle qualifiche)

LE PUNTATE PRECEDENTI. Otto tappe, quattro delle quali Gold Fonzies: il Campionato Italiano Assoluto entra nel vivo È partita da Caorle, dal 13 al 15 giugno, la corsa al titolo del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Nella prima tappa Gold Fonzies, successo nel tabellone maschile per Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, che hanno superato in finale Tobia Marchetto e Davide Dal Molin per 2-0 (21-16, 21-18). Nel femminile, affermazione per Chiara They e Sara Breidenbach, vittoriose su Giada Benazzi/Erika Ditta con lo stesso punteggio (21-17, 21-18).

Seconda tappa, sulle spiagge delle Capannine di Catania, con il bis nel femminile di They/Breidenbach, protagoniste di una finale intensa contro Alice Gradini e Federica Frasca: 2-1 il punteggio (21-18, 24-26, 15-12). Nel maschile, primo trionfo per la neonata coppia Daniele Lupo-Davide Borraccino, che ha superato Carlo Bonifazi-Raoul Acerbi con una rimonta da applausi (17-21, 21-19, 15-10).

A Marina di Ravenna, riflettori puntati sul ritorno al successo di Giada Benazzi ed Erika Ditta, che hanno battuto Camilla Sanguigni e Sofia Balducci in due set tirati (23-21, 21-18), conquistando il gradino più alto del podio dopo un secondo e un terzo posto nelle tappe precedenti. In campo maschile, vittoria per Bonifazi-Acerbi, che hanno avuto la meglio su Daniele Travi-Nicolò Siccardi con un convincente 2-0 (21-16, 21-19).

A Montesilvano è andata in scena l’assegnazione della Coppa Italia. Nel maschile, ancora protagonisti Ranghieri e Alfieri, che hanno bissato il successo di Caorle battendo Michele Luisetto-Giacomo Spadoni con un netto 2-0 (21-15, 21-14). Nel femminile, ennesima conferma per They/Breidenbach, vincitrici in rimonta su Gradini/Frasca (18-21, 21-15, 15-8). Rimane un mese di agosto ricco davvero di spunti. Da venerdì a domenica in campo Marina di Modica (RG) per la terza tappa Tappa Gold Fonzies. Poi, nell’ordine, dall’8 al 10 agosto, Cordenons (PN), dal 22 al 24 agosto, Vasto (CH); (29-31 agosto) si va a Termoli (CB) con il grande finale dal 5 al 7 settembre, a Bellaria Igea Marina (RN)

