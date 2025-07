Incendio delle aree e delle aziende del Modicano, sopralluogo della deputata Campo

Modica – Sopralluogo della deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, nelle aziende del modicano che sono state colpite dal grave incendio dei giorni scorsi. L’esponente pentastellata ha avuto modo di ascoltare dalla viva voce degli imprenditori tutta la rabbia e lo sconforto per quanto accaduto, facendosi carico di portare le istanze all’Ars dove prima delle ferie è in programma la votazione sulle variazioni alla Finanziaria. “Siamo passati da diverse aziende colpite – racconta Stefania Campo – ci sono stati oltre 300 roghi negli ultimi giorni e per quanto ci riguarda avevamo detto a Schifani di mettere in atto misure preventive per tempo, presentando anche una proposta di legge che prevedesse, per esempio, sistemi di rilevazione del fumo ancora prima che si propagassero le fiamme. Purtroppo il governo non ci ha ascoltati e ancora una volta siamo stati costretti ad assistere impotenti alla distruzione di ettari ed ettari di boschi e terreni, e a vedere aziende che hanno subito danni gravissimi come appunto quelle del modicano. Ma Schifani pensa alle mancette per ciascun deputato per votare le variazioni in finanziaria, e tutto questo dopo le vicende che hanno coinvolto l’assemblea. Noi chiederemo i ristori per le aziende colpite: feste e festini possono aspettare”.

Insieme a Stefania Campo anche Piero Bellaera, del M5S di Modica: “Due delle tre aziende colpite attualmente non sono in condizioni di potere svolgere le proprie attività, per cui la priorità adesso è di fare ottenere un sostegno immediato per la ripartenza delle stesse – dice -. Vigileremo insieme alla nostra deputata Stefania Campo affinché questo avvenga nel più breve tempo possibile e non chiedano ristoro soggetti (oppure furbetti o aziende) che non sono stati coinvolti nell’incendio. Cogliamo l’occasione per chiedere all’assessore del Comune di Modica, Piero Armenia, di effettuare senza indugio le operazioni di scerbatura presso il Foro Boario, dove un incendio, visto lo stato di abbandono del posto, andrebbe a danneggiare gravemente le aziende agricole che si trovano nelle vicinanze”.

Salva