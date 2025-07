23enne irrompe in un bar con un’accetta: “Musica troppo alta e brutta”

CATANIA – Attimi di panico ieri in un locale di via Fava, a Catania, dove un giovane di 23 anni ha fatto irruzione brandendo un’accetta, infastidito dal volume troppo alto e dalle scelte musicali del bar. Il ragazzo, originario del capoluogo etneo, ha minacciato i titolari e i clienti presenti, generando momenti di forte tensione. Secondo quanto ricostruito, il 23enne avrebbe fatto ingresso nel bar in evidente stato di agitazione, lamentandosi prima per il volume elevato della musica e poi criticandone i generi, da lui giudicati “non di suo gradimento”. Armato di accetta, ha minacciato verbalmente le persone presenti, seminando il panico tra i clienti. I titolari, nonostante la concitazione, sono riusciti a mantenere la calma e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a disarmare l’uomo. Di fronte alla reazione del pubblico e alla crescente tensione, il giovane ha infine deciso di allontanarsi dal locale. Pochi minuti dopo l’accaduto, sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno recuperato l’arma e ascoltato le testimonianze dei presenti. Il 23enne è stato successivamente rintracciato e denunciato. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, già segnata da episodi di microcriminalità.

Salva