Il Modica Calcio si prepara al via della nuova stagione con un entusiasmo senza precedenti

Modica, 27 Luglio 2025 – L’attesa è finita per i tifosi del Modica Calcio. Domani, con il raduno ufficiale presso il centro sportivo Airone, prenderà il via la nuova stagione per la squadra rossoblù, pronta a consolidare il progetto collettivo che ha animato l’estate modicana.

L’entusiasmo è palpabile in città, come sottolineato in una nota congiunta di Mattia Pitino e Luca Gugliotta, che esprimono un sentito ringraziamento a tutta la comunità. “Il Modica Calcio non è solo una squadra, ma un progetto collettivo, una missione condivisa, una promessa alla nostra comunità,” si legge nel comunicato, evidenziando il forte legame tra il club e i suoi sostenitori.

I primi segnali sono estremamente incoraggianti: la campagna abbonamenti ha già registrato numeri record, superando le stagioni precedenti, e anche la risposta degli sponsor è stata eccezionale, a testimonianza della fiducia riposta nel progetto. Queste cifre fanno ben sperare per il nuovo stadio, dove si prevede un’affluenza di spettatori senza precedenti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai tifosi, sia quelli che sostengono la squadra a gran voce sia quelli che lo fanno con discrezione ma con costante dedizione. Un plauso particolare è andato anche ad Angelo Amore e Michele Pulino per il loro “impegno disinteressato, spinto da una passione autentica e travolgente.”

La società ha voluto, inoltre, ringraziare la dirigenza, i collaboratori, i ragazzi di TradingLab, lo staff del centro sportivo Airone e tutte le persone che “con professionalità e spirito di servizio, hanno messo a disposizione tempo, competenze ed energia senza chiedere nulla in cambio, se non vedere decollare questa nuova stagione.”

La nota si conclude con un messaggio chiaro e forte, che invoca maggiore passione e dedizione da parte di tutti: “Abbiamo bisogno di più persone così. Di più passione, di più dedizione. La vostra energia è la nostra forza. La vostra partecipazione è la promessa del nostro impegno.”

Con queste premesse, il Modica Calcio si appresta a vivere una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e successi, forte del sostegno di una città intera.

Salva