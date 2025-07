Monterosso Almo. Oggi al via il Carnevale Estivo “ Allegria” 2025

Monterosso Almo, 27 Luglio 2025 – Tutto pronto al Monterosso Almo per l’attesissimo evento dell’estate: il carnevale estivo “Allegria 2025”, che prenderà il via oggi, 27 luglio, a partire dalle 17, nelle vie e piazze principali del borgo.

Un’esplosione di colori, musica e divertimento animerà uno dei paesi più suggestivi della provincia, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma è ricchissimo: street band, la gustosissima 2ª Sagra della Pizza, silent disco, sfilate con carri allegorici, gruppi mascherati e un coinvolgente disco party finale. Con 10 ore di divertimento non-stop, “Allegria” promette di essere uno degli eventi più colorati e spettacolari dell’estate 2025. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini di vivere la magia del carnevale… in versione estiva!

