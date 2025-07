Scicli. Sul commissariamento per il Rendiconto 2024: massimo impegno per la regolarità contabile e trasparenza

Scicli – “In merito alla nomina di un commissario da parte della Regione Siciliana per il Comune di Scicli, a causa del mancato invio nei tempi previsti del rendiconto di gestione 2024, è importante offrire ai cittadini chiarezza e trasparenza” chiarisce Cettina Portelli, assessore al bilancio del Comune di Scicli.

Il rendiconto è un documento fondamentale per ogni ente locale, poiché consente di fotografare l’azione amministrativa e finanziaria dell’anno appena trascorso. La scadenza prevista dalla normativa era fissata per il 30 aprile, e siamo consapevoli del ritardo accumulato. Non cerchiamo alibi: stiamo lavorando con intensità e determinazione, assieme agli uffici comunali, affinché il documento possa essere definito e approvato al più presto.

“Il commissariamento non rappresenta un giudizio negativo sull’operato politico o sulla salute economico-finanziaria dell’ente” spiega ancora l’Assessore Portelli. Infatti, si tratta piuttosto di un intervento tecnico e di garanzia da parte della Regione, volto a tutelare la regolarità contabile, come previsto dalle norme.

“È doveroso sottolineare che questo tipo di ritardo è stato purtroppo una consuetudine a Scicli per decenni. Tuttavia, in questi ultimi tre anni, questa Amministrazione ha lavorato concretamente per invertire la rotta, riducendo i tempi di approvazione degli strumenti finanziari” aggiunge ancora Cettina Portelli.

Un segno tangibile di questo impegno è l’approvazione nei termini previsti del bilancio di previsione, frutto di un lavoro di squadra tra l’Amministrazione e gli uffici contabili. “Inoltre, anche per quest’anno, il Comune porterà in Consiglio Comunale — nella seduta del 30 luglio — l’atto di salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio entro le scadenze previste dalla legge, per il secondo anno consecutivo. Sul rendiconto, siamo ormai alle battute finali: dopo una complessa fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte di tutti i capi settore, il documento è stato sottoposto al parere dei revisori dei conti. Ciò dimostra che il lavoro è in fase avanzata e sarà presto condiviso con il Consiglio Comunale” specifica l’assessore al bilancio Portelli.

Infine chiarisce l’assessore: “Vogliamo rassicurare i cittadini: non si tratta di un problema finanziario, né politico. Il ritardo è dovuto esclusivamente alla mole di lavoro e alla necessità di redigere con attenzione un documento complesso, che richiede la collaborazione di più settori dell’ente.”

Infatti il Comune di Scicli, da oltre dieci anni, sta rispettando un rigoroso piano di riequilibrio finanziario, rispondendo puntualmente ai controlli della Corte dei Conti. I sacrifici fatti in questi anni, uniti alla trasparenza e alla responsabilità nella gestione della cosa pubblica, rappresentano la risposta più credibile dell’Amministrazione Marino a chi tenta di speculare politicamente su questo passaggio tecnico.

Salva