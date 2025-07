Arrivo di grande impatto per il Modica Calcio. Asero è rossoblu

Modica, 26 Luglio 2025 – Il Modica Calcio concretizza un innesto di assoluto valore per la prossima stagione: Alessio Asero, ala offensiva classe 2000. Considerato uno dei migliori talenti della sua categoria, Asero porta con sé grinta, qualità e la capacità di coprire l’intera fascia, aggiungendo ulteriore entusiasmo e competitività alla rosa rossoblù.

Cresciuto nelle giovanili del Siracusa, Asero ha già dimostrato il suo valore e la sua duttilità sui campi di Biancavilla e Paternò. Proprio a Paternò ha lavorato a stretto contatto con mister Raciti, un’intesa che ha portato a risultati eccezionali: la conquista della prestigiosa Coppa Italia Eccellenza nazionale e un contributo fondamentale alla storica promozione in Serie D.

La decisione di Asero di scendere di categoria per abbracciare il progetto del Modica Calcio testimonia la sua fiducia e determinazione nel voler far parte di un percorso ambizioso e di crescita. Il suo arrivo rappresenta un segnale forte delle intenzioni del club, che punta a costruire una squadra solida e ricca di talento per raggiungere i propri obiettivi.

L’entusiasmo è palpabile in casa Modica per l’arrivo di Asero, che si unisce alla squadra con l’obiettivo di mettere a disposizione le sue qualità e la sua esperienza per una stagione ricca di successi.

