L’Avimecc Volley Modica completa il suo roster con la riconferma di Davide Tomasi

Modica – L’Avimecc Modica completa il roster a disposizione di coach Enzo Distefano con la riconferma del giovane centrale Davide Tomasi.

Promosso in prima squadra lo scorso anno, il classe 2005, originario di Vittoria, ha convinto tecnici e dirigenti a puntare ancora su di lui, grazie al suo impegno e alla sua costanza premiando così la sua voglia di crescere e migliorarsi dopo aversi fatto le ossa nella “cantera” biancoazzurra.

“Sono molto contento di poter continuare il mio percorso di crescita all’Avimecc Modica – dichiara Davide Tomasi – la scorsa stagione è stata per me molto importante perchè allenandomi con gente di esperienza sono riuscito a migliorare tecnicamente e soprattutto ad acquisire maggiore sicurezza. Poter continuare in questo percorso – continua – è per me motivo di orgoglio e per il prossimo campionato continuerò sempre a dare il massimo in ogni singolo allenamento cercando di migliorare ancora sotto diversi aspetti per cercare di raggiungere i miei obiettivi personali e contribuire a centrare quelli della squadra. Il prossimo campionato di serie A3 – conclude Tomasi – sarà molto impegnativo, ma io e i miei compagni vecchi e nuovi ci faremo trovare pronti”.

Soddisfazione per la riconferma di Davide Tomasi anche da parte della società:

“Davide -spiegano i dirigenti dell’Avimecc Modica – è un ragazzo che ha grandi potenzialità e affronta ogni singolo allenamento con grande professionalità. Lo scorso campionato si è messo sempre a disposizione con serietà e umiltà e siamo felici di riaverlo con noi anche per la prossima stagione. Noi crediamo molto in lui e la sua riconferma è più che meritata e ci permette di guardare anche al futuro suo e della nostra società che da sempre cerca di dare quanto più spazio possibile ai nostri giovani”.

