Ragusa. Primi interventi in contrada Uccelli, Caruso: “Meglio di niente? In questo caso no”

Ragusa – “Su contrada Palazzo Uccelli, zona Poggio del Sole, avevo già fatto sentire la mia voce, sollecitando interventi specifici, anche perché la strada comunale era ridotta in uno stato di degrado tale da richiedere azioni urgenti. Bene, qualcosa adesso è successo, anche se si tratta di timidi provvedimenti, così come ci viene spiegato dagli stessi residenti che lo hanno appreso dalle aziende in opera, provvedimenti non definitivi e soprattutto non risolutivi a cui, speriamo, possano seguirne degli altri in tempi rapidi”. Lo dice la consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, mettendo in luce che il tratto di cui stiamo parlando, lungo circa duecento metri, è caratterizzato da buche profonde, in parte rattoppate, dissesto della sede stradale e mancanza di condizioni minime di sicurezza (il pietrisco continua a farla da padrone), circostanza che rendeva e rende estremamente difficoltoso il transito. “Dopo che in aula ho sollevato la questione – afferma ancora Caruso – mi è stato risposto che il mandato dell’amministrazione dura cinque anni e che in questo lasso di tempo i provvedimenti di ripristino sarebbero stati assunti. Ovviamente, si tratta di una risposta per nulla soddisfacente perché a fronte di disagi conclamati, e che rendono la vita complicata ai residenti, è indispensabile adoperarsi subito. Ora, qualche piccola risposta è arrivata ma ancora nulla rispetto a ciò che si rende davvero necessario e che occorre in maniera davvero efficace per arrivare a una soluzione che possa essere il più possibile duratura. Meglio di niente? In questo caso no. Aspettiamo la soluzione definitiva della problematica”.

