Francesca Guccione pubblica un omaggio a Jóhann Jóhannsson: “Flight from the City (Revisited 2025)”

Berlino, 25 luglio 2025 – La compositrice e violinista modicana Francesca Guccione ha rilasciato oggi “Flight from the City (Revisited 2025)”, un nuovo arrangiamento ufficiale dell’iconica traccia del celebre compositore islandese Jóhann Jóhannsson. Questo lavoro si configura come un omaggio contemporaneo all’eredità di un artista visionario, noto per la sua musica toccante e per aver vinto un Golden Globe nel 2015 per la colonna sonora de La teoria del tutto.

La nuova versione di “Flight from the City” è stata riletta per pianoforte, violino e sintetizzatori analogici, ed è il frutto di una stimolante collaborazione internazionale. Francesca Guccione ha lavorato al fianco del violinista losangelino Bryan Senti e del pianista e sound designer Ben J. Connolly. Pubblicato dall’etichetta tedesca Neue Meister, l’arrangiamento mira a restituire l’intensità emotiva e la poetica rarefatta della composizione originale, intessendo un dialogo con essa attraverso una nuova e sensibile veste sonora.

“Flight from the City (Revisited 2025)” segue l’uscita di precedenti arrangiamenti ufficiali di Guccione, come “Good Night, Day” ed “Eurydice”. Quest’ultimo, in particolare, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte di pubblico e critica, consolidando il percorso di ricerca di Francesca Guccione nell’universo sonoro di Jóhann Jóhannsson.

Un aspetto distintivo e di grande valore di questo progetto – così come dei precedenti – è l’approvazione ufficiale da parte del manager che gestisce l’eredità artistica del compositore islandese. Questo riconoscimento, raro e prezioso, viene concesso solo ad artisti che dimostrano una profonda capacità di rispettare e valorizzare la visione poetica e artistica di Jóhannsson.

Francesca Guccione ha espresso il suo profondo senso di gratitudine e responsabilità: «Ricevere l’approvazione ufficiale da parte del manager che cura l’eredità artistica di un artista come Jóhannsson è un onore immenso. Significa avere il privilegio di entrare, in punta di piedi, in un mondo poetico tra i più profondi e riconoscibili della musica contemporanea».

Con questa nuova pubblicazione, Guccione prosegue la sua personale esplorazione delle intersezioni tra suono acustico ed elettronico, tra memoria e paesaggio interiore. È un modo per rendere omaggio a un maestro che ha segnato profondamente il panorama della musica per immagini e della composizione post-minimalista. Questo lavoro rappresenta un tassello importante nel percorso di un’artista che, pur guardando lontano, mantiene un forte legame con le proprie origini siciliane.

“Flight from the City (Revisited 2025)” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, offrendo agli ascoltatori un’occasione per riscoprire la magia di Jóhann Jóhannsson attraverso la sensibilità di Francesca Guccione.

Salva