Spiga Verde: i complimenti dell’On. Abbate per il traguardo ottenuto dal Comune di Modica

Palermo – “Ci tengo a celebrare con orgoglio un importante traguardo raggiunto dalla città di Modica: l’ottenimento della “Spiga Verde”, un prestigioso riconoscimento che attesta l’impegno e i risultati raggiunti nel campo dello sviluppo rurale sostenibile”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate dopo il conferimento del riconoscimento da parte di FEE Italia (Foundation for Environmental Education) in collaborazione con Confagricoltura e il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), che premia i comuni rurali che si distinguono per la gestione sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle proprie risorse agricole e ambientali. “L’ottenimento di questo riconoscimento per Modica significa che la città ha dimostrato un impegno concreto nella tutela del paesaggio e della biodiversità, nel mantenimento e valorizzazione delle aree rurali, nella sostenibilità agricola, nella valorizzazione dei prodotti DOP, IGP e delle filiere corte. Un Successo frutto di visione e collaborazione che premia tre comuni iblei, Ragusa, Vittoria e Modica, unici rappresentanti siciliani. Un plauso va all’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Modica, Tino Antoci, per il suo impegno nel promuovere le eccellenze del territorio e nel supportare le iniziative volte alla crescita sostenibile. Altrettanto meritato è il complimento all’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, il cui operato è stato cruciale per l’implementazione di politiche ambientali all’avanguardia e per la promozione di una cultura della sostenibilità all’interno della comunità. E insieme a loro come non citare il prof. Corrado Monaca, esperto consulente ambientale, che continua la sua proficua collaborazione con il territorio. La Spiga Verde non è solo un premio, ma un impegno continuo a proseguire sulla strada della sostenibilità, che come Regione abbiamo il dovere di premiare. E così che proporrò nella prossima Finanziaria Regionale un apposito emendamento che, equiparando la Spiga Verde ad altri prestigiosi riconoscimenti quali la Bandiera Blu, la Bandiera Lilla, Plastic Free o la Bandiera Verde, premi quei comuni siciliani che abbiano cominciato un percorso virtuoso

