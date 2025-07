Santa Croce Camerina. Rendiconto 2024, interviene il Sindaco

Santa Croce Camerina – “Reputo doveroso fare chiarezza in merito all’approvazione del Rendiconto 2024 e alla diffusione di notizie che vanno contestualizzate”. Lo dice il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, che continua: “La nostra amministrazione ha approvato, con la delibera n.169 dell’otto luglio, lo schema di rendiconto 2024 e la nota integrativa. I revisori dei conti hanno fornito il loro parere il 22 luglio e, come prevede la legge, ne sono stati informati tutti i consiglieri comunali per prenderne visione e deve necessariamente trascorrere un tempo di 20 giorni.

Trascorso questo periodo sarà convocato il consiglio comunale per procedere all’approvazione del rendiconto 2024. Quindi siamo all’ultimo passaggio prima di giungere alla conclusione del percorso ragion per cui il commissario della Regione non si è insediato nel nostro Comune e sarà il consiglio a valutare l’approvazione del rendiconto 2024.

Vi è stato un rallentamento delle operazioni per concludere il rendiconto dovuto a un cambio del programma degli uffici finanziari che ha portato a un necessario tempo di rodaggio affinché si concludessero le operazioni di stesura del documento.

Non vi sarà quindi alcuna ricaduta sui servizi erogati, sul Comune e sul futuro del nostro ente. Ho avuto modo di sentire l’assessore regionale agli Enti Locali Andrea Messina facendogli presente il quadro del nostro Comune e ho ricevuto piena comprensione. Continuiamo a lavorare per Santa Croce anche con la grande attenzione verso il bilancio.

Mi costa infine constatare, ancora una volta, che c’è chi non perde occasione per strumentalizzare e per gettare allarmismi inutili tra la cittadinanza, nonostante si sia a conoscenza dell’iter amministrativo del rendiconto. Un comportamento molto poco responsabile che fa degradare il dibattito politico cittadino”.

