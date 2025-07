La crisi idrica al Consiglio comunale di Vittoria. Il consigliere Pelligra: “Lo spettacolo è stato indecoroso”

Vittoria – “No, non ci siamo per niente. Ieri sera, in Consiglio comunale, abbiamo assistito a uno spettacolo indecoroso. Si sarebbe dovuto discutere del serio e grave problema della carenza idrica in città per individuare le cause di tale situazione. Il sindaco, invece, ha preferito boicottare l’incontro e quindi, ancora una volta, non ha ritenuto opportuno presentarsi in consiglio comunale, di fatto dinanzi ai rappresentanti della città, per partecipare alla presentazione di un libro a Scoglitti. Diteci voi se questo è un atteggiamento consono da parte di un primo cittadino interessato a risolvere la questione”.

Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, a proposito di quanto accaduto nell’ultima seduta. “Nel mio intervento, sulla mancata discussione – continua Pelligra – ho evidenziato, com’è giusto che sia, che questa amministrazione preferisce il dibattito social per sfuggire al confronto istituzionale nelle sedi opportune. E quale sede è più opportuna se non quella del consiglio comunale, dove certamente avrei evidenziato le mancanze di questa amministrazione nella risoluzione del problema. Sono anche stanco, così come numerosi cittadini, di assistere sempre alla trasformazione della discussione di un problema così importante in una rissa da bar. Non ne possiamo più di vedere ridicolizzati temi di tale rilevanza per la nostra città, alle prese con una crisi idrica direi consistente e assolutamente importante. Si cambi immediatamente registro. Ne va del futuro di Vittoria”.

