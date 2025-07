Colpi di calore sui luoghi di lavoro. La Cgil di Ragusa informa

Ragusa – La CGIL di Ragusa, attraverso il Patronato INCA-CGIL, invita tutte le lavoratrici e i lavoratori a prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro durante il periodo estivo, in particolare quando si verificano temperature elevate e condizioni microclimatiche sfavorevoli (ambienti non climatizzati o scarsamente ventilati).

In questi casi si possono verificare episodi di malore (come disidratazione, surriscaldamento corporeo, colpi di calore) che devono essere trattati come INFORTUNIO SUL LAVORO e non come malattia comune, anche se l’attività svolta non è direttamente fisica o manuale.

Pertanto, si ricorda quanto segue:

• In caso di malore sul lavoro, è fondamentale che il lavoratore sia accompagnato al Pronto Soccorso;

• È importante comunicare al personale sanitario che il malessere è avvenuto sul luogo di lavoro e in presenza di microclima aziendale severo caldo (alte temperature, elevata umidità, mancanza di raffrescamento adeguato);

• È necessario richiedere l’apertura di un certificato di infortunio e non di malattia comune, specificando la possibile causa lavorativa del malessere (es. colpo di calore, disidratazione, ecc.);

• Al momento delle dimissioni dal Pronto Soccorso, il lavoratore deve accertarsi che il certificato medico rilasciato sia relativo a un infortunio;

• Successivamente, è consigliabile rivolgersi al Patronato INCA-CGIL, che è a disposizione per fornire assistenza e supporto nel riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL.

Ricordiamo che l’attribuzione errata del malore a una malattia comune, e non a un infortunio, può comportare gravi danni per i diritti del lavoratore, sia dal punto di vista del riconoscimento delle tutele previste che delle eventuali responsabilità del datore di lavoro.

La CGIL di Ragusa resta al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per difendere la salute e i diritti nei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di condizioni climatiche sempre più estreme.

Per ogni chiarimento o necessità di supporto, è possibile rivolgersi agli sportelli INCA-CGIL presenti sul territorio.

