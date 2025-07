Anche a Pozzallo la manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

Pozzallo, 25 Luglio 2025 – Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’impatto globale degli incidenti in acqua e

promuovere misure salvavita. La FEE, che partecipa all’iniziativa, attraverso la rete delle spiagge che hanno ottenuto la bandiera blu, ha sensibilizzato i Comuni sull’organizzazione di apposite iniziative. A Pozzallo, presso la postazione comunale dei bagnini della spiaggia di Pietrenere, questa ricorrenza è stata onorata con una manifestazione inserita nel progetto Bandiera Blu, che valorizza la sicurezza e la sostenibilità delle località balneari. Il Sindaco Roberto Ammatuna ringrazia la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Pozzallo, che ha coordinato un’esercitazione in mare con il supporto di un proprio mezzo nautico e con l’assistenza della sezione di Pozzallo della Lega Navale Italiana. Un grazie anche alla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento di Ragusa, che ha curato la simulazione di assistenza ai bagnanti, eseguendo un secondo intervento di salvataggio da annegamento, coadiuvato a terra dal Comitato di Ragusa della Croce Rossa Italiana. Un doveroso riconoscimento a tutte le organizzazioni coinvolte per il loro impegno instancabile nella tutela della vita in mare e nella promozione della cultura della sicurezza. Queste iniziative non solo celebrano la giornata, conclude Ammatuna, ma rafforzano la consapevolezza pubblica sull’importanza di educare alla sicurezza in acqua, formare soccorritori e bagnanti e sorvegliare le aree balneari.

